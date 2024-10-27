«Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко» 5 27.10.2024, 9:19

7,498

Украинский политолог разобрал интервью диктатора.

Александр Лукашенко на полях саммита БРИКС в Казани 23 октября дал интервью журналисту ВВС Стивену Розенбергу. Среди прочего он порассуждал о войне в Украине и о том, как в конфликт вовлечена Беларусь. Например, по версии диктатора, в феврале 2022 года наша страна не предоставляла России территорию для вторжения в Украину — просто часть российских войск Путин «завернул на Киев», когда те возвращались с учений в Беларуси.

Кандидат философских наук, руководитель украинского Центра белорусских коммуникаций Максим Плешко рассказал сайту Charter97.org, о чем говорят такие заявления:

— Когда я впервые прочитал это, меня просто разрывали эмоции. Первое, что меня поразило, — это тот абсурд, который касается Украины. Мы ведь живем в условиях войны, я сам из Ирпеня, в мой город, как и в Бучу, Гостомель, другие украинские города, вторглись российские войска и совершили множество ужасных преступлений. А заходили они тогда через Беларусь, делали это с ведома Лукашенко.

Меня возмущают его слова о том, что «у нас там были учения, войска двигались вдоль границы, возможно, украинцы спровоцировали», так далее. Россияне пошли на Киев, десантировались в Гостомеле, разрушили половину Ирпеня минометным огнем и совершили зверства в Буче. И он говорит об этом так, будто это нормально. Это вызывает огромное возмущение, когда слышишь такую откровенную и циничную ложь.

В Украине есть выражение, которое хорошо описывает его слова: «Ему хоть ссы в глаза, а он говорит, что божья роса». Лукашенко говорит о ситуации, связанной с агрессией, с открытым нападением, предлагая отговорки в стиле «я не знаю». Как таких только земля носит? Но это моя эмоциональная реакция, а с экспертной точки зрения, его заявление лишь подчеркивает уровень контроля Путина и России над Беларусью и ее территорией.

Когда Лукашенко говорит, что «от Путина зависит, как он выведет свои войска», то это открытое признание, что тот свободно распоряжается своими войсками на территории Беларуси. «Они могли через Киев идти, а могли бы через Минск». Журналист спрашивает, звонил ли он Путину, чтобы узнать, что происходит. На что он отвечает, что «не звонил, и Путин ему тоже не звонил», что «это его войска, он имеет право распоряжаться ими так, как считает нужным». Этот комментарий отражает суть влияния Кремля в Беларуси. Лукашенко — уж на сковородке, выкручивается и придумывает оправдания.

Очевидно, что эти сообщения направлены на внутреннюю аудиторию, на его пропагандистские СМИ. Понятно, что международные журналисты осознают уровень цинизма и лжи, весь мир будет смеяться над этими словами, над такими отмазками. Но для его аудитории — это попытка оправдаться перед своими, мол, я не агрессор, это все Володя.

Белорусы остерегаются войны на своей территории, и так называемый «президент» постоянно это повторяет, но при этом заявляет, что «национальные интересы российского и белорусского народа совпадают». Однако белорусский народ не хочет войны на своей земле и не хочет быть вовлеченным в конфликт.

И тут же Лукашенко говорит, что «да, на нашей территории были российские войска, они вправе ходить, куда хотят». То есть в одном интервью он создает логическую противоречивость: белорусы не хотят войны, но из-за присутствия России на их территории Беларусь оказывается втянутой в конфликт.

Кроме того, он делает заявления о белорусской оппозиции, утверждая, что «у нас нет оппозиции, потому что она должна быть внутри страны и защищать интересы народа». Это звучит абсурдно и выглядит как дичь, но на кого это направлено? Такие слова рассчитаны на белорусов, находящихся под влиянием лукашенковской и российской пропаганды. Для здравомыслящего человека такая чушь не имеет смысла. Это похоже на то, если бы Сталин говорил о том, где сейчас оппозиция и почему эмигранты не борются за права граждан. Очевидно, что если бы они были в Беларуси, они бы сидели в тюрьмах или были бы физически и морально уничтожены.

Если обобщить, то для нас, людей со здравым смыслом, которые читают разные источники и умеют анализировать информацию, его слова кажутся абсурдными, но для его внутренней аудитории это укладывается в их картину мира. Этот сюрреализм Лукашенко транслирует своим гражданам, которые находятся под воздействием этой пропаганды. Он выбирает такую тактику, чтобы оправдаться перед своей аудиторией, говоря, что интересы белорусского и российского народов совпадают, но при этом пытается дистанцироваться от ответственности за действия российской армии.

Его слова не имеют значения для объективного восприятия, они имеют значение лишь для тех, кто живет в пропагандистском пузыре, который он создал в Беларуси. Он говорит так, потому что не способен придумать какую-то более устойчивую логическую конструкцию. Поэтому он выдумывает такую дичь, которая нам кажется ахинеей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com