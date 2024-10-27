США утвердили продажу оружия Тайваню на $2 миллиарда 1 27.10.2024, 9:24

Включая системы ПВО, испытанные в Украине.

Соединенные Штаты утвердили продажу оружия Тайваню на 2 миллиарда долларов, в частности системы противоракетной обороны NASAMS, которая прошла боевые испытания в Украине.

Об этом сообщает Associated Press.

Как пишет агентство, в субботу, 26 октября, президентский офис Тайваня выразил благодарность Вашингтону за разрешение на потенциальную продажу оружия.

«Укрепление потенциала самообороны Тайваня является основой для поддержания региональной стабильности», — заявила пресс-секретарь президента Тайваня Карен Куо.

По данным Бюро военно-политических дел Государственного департамента США, потенциальный пакет продаж включает три ракетные системы класса земля-воздух (NASAMS) и сопутствующее оборудование стоимостью до 1,16 миллиарда долларов США.

Сюда также входят радарные системы стоимостью 828 миллионов долларов.

14 октября Китай начал масштабные военные учения возле Тайваня, заявив, что это «строгое предупреждение» для сепаратистских сил, которые стремятся к независимости острова.

Китайские военные обнародовали карту, на которой обозначены девять районов учений вокруг Тайваня: два на восточном побережье острова, три на западном, один на севере и три возле контролируемых Тайванем островов вблизи китайского побережья.

В Пентагоне назвали учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вблизи Тайваня безответственной, непропорциональной и дестабилизирующей военной операцией давления.

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