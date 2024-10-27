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В Беларуси арестованы художники Людмила Щемелева и Игорь Римашевский

  • 27.10.2024, 9:27
  • 3,136
В Беларуси арестованы художники Людмила Щемелева и Игорь Римашевский

Их работы украшали лучшие белорусские галереи и даже общественный транспорт.

По информации «Нашай Нівы», белорусских художников Игоря Римашевского и Людмилу Щемелеву задержали примерно две недели назад, и они до сих пор не вышли на свободу.

64-летняя Людмила Щемелева — дочь народного художника Беларуси Леонида Щемелева.

Ее мужу Игорю Римашевскому также 64 года.

Оба работают в стиле, во многом вдохновленном наивным искусством. Очень разные, они, тем не менее, одинаково узнаваемы сказочностью своих полотен. И выдающиеся в своей оригинальности и иронии.

Их работы украшали лучшие белорусские галереи и даже общественный транспорт. Они создали запоминающийся образ «вечного Минска» и наивных, простодушных, но сердечных белорусов.

В чем обвиняют этих художников, пока неизвестно.

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