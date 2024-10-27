Украина подорвала величие России Владимир Вятрович, «Главред»

27.10.2024, 9:32

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Как футболка Зеленского стала «красной тряпкой» для Москвы.

Надпись Make Russia small again, изображенная на футболке президента Украины Владимира Зеленского, вызвала истерику у россиян. А все потому, что эта формула – «кощеева смерть» Российской империи, самое слабое место России.

Современная Россия – это империя, опирающаяся на завоевания порабощенных народов, а какой-то единой России и единой российской истории просто не существует. На самом деле, когда речь идет о российской истории, имеется в виду история империи, которая завоевывала и переваривала народы. Какие-то народы, к сожалению, Россия переварила полностью. В то же время есть народы, которые остаются порабощенными, но готовы восстанавливать свою независимость.

Поэтому и такая истерика у россиян из-за надписи Make Russia small again.

Но хотелось бы, чтобы и с нашей стороны были не только эмоции и приятный троллинг, а более серьезный подход к этой работе. Потому что превращение современной России из империи в совокупность независимых демократических национальных государств – не шутка. Это, наверное, должно было бы быть основой украинской стратегии, потому что это единственная самая выразительная гарантия того, что со стороны России больше не будет угрозы ни для Украины, ни для всего мира.

Именно из этого мы должны исходить, строя свои планы победы. Независимо от того, какими будут первые пять пунктов плана победы, последним должно быть переформатирование нынешней Российской империи в совокупность национальных демократических государств.

Кроме того, с этим тезисом мы должны выходить в мир. Мы должны показывать миру, что то, чем сейчас является Россия, ни в коем случае не является федерацией – это империя, которая уничтожает порабощенные народы, стремится к расширению и именно поэтому хочет интегрировать в зону своей империи Украину и украинцев.

На эту надпись отреагировал даже МИД России, и это потому, что в РФ чувствуют угрозу для себя в этих словах. Там прекрасно понимают, что увеличение активности порабощенных народов, их требования собственного суверенитета, демократии на своей территории, их требования самим использовать и разрабатывать недра – это то, что является огромной угрозой для России, и то, что может действительно привести к ее краху как империи.

Поэтому нам надо не просто красивые и веселые футболки надевать, хотя и это тоже не помешает, но и переводить этот тезис в государственную политику.

Радуюсь тому, что в украинском парламенте уже создана временная специальная комиссия по вопросам порабощенных народов РФ. И ею уже наработан проект закона о ключевых принципах государственной политики по отношению к порабощенным народам России. Но, к сожалению, пока этот законопроект даже не прошел в комитет. Надеюсь, что нынешний сигнал от президента Украины и оживленная реакция на него со стороны российского МИДа побудит членов комитета по вопросам иностранных дел ВРУ оперативно взяться за работу, чтобы мы как можно скорее вынесли этот законопроект на повестку дня и проголосовали.

В этом законопроекте нет ничего, что бы противоречило международным правовым документам и Уставу ООН. Мы говорим о базовом праве народов на самоопределение, а это одно из базовых прав, на котором построена ООН и множество документов, принятых ею. Поэтому, я уверен, что этот закон, как одна из стратегий Украины, направленных на победу, как можно скорее должен быть принят.

Кстати, в комментарии Захаровой по поводу надписи на футболке Зеленского интересно то, что приведен перечень форм Российской империи: Российская империя до 1917 года, СССР до 1991-го. Так вот, приведенные ею государственные формирования свидетельствуют о том, что Россия становится все меньше: территория, которую контролировала Российская империя по состоянию на 1917 год, была значительно больше, чем та, которую контролировала Россия в качестве аватара империи – СССР; а подконтрольная Москве территория до 1991 года была значительно больше, чем та, которую контролирует сейчас Российская империя, называемая «Российской Федерацией».

Поэтому Make Russia small again – это процесс, который длится, пусть и долго, сто лет. Но я думаю, что он может очень ускориться из-за попыток России снова завоевать Украину.

Мне трудно сказать, в каких границах должна существовать Россия. Да и наша задача – не определять границы России, а работать и поддерживать те порабощенные народы РФ, которые стремятся к национальному самоопределению. Часть из них, возможно, будет стремиться к полной независимости от Москвы, часть – говорить об автономии, рефедерализации или создании других федеративных образований. Это их воля, и они должны решать.

Единственное, что мы должны понимать: Россия сейчас – это империя, и она не должна существовать в таком виде, потому что так она является наибольшей угрозой для Украины и мира.

Отдельный вопрос – понимает ли и разделяет ли такой подход Запад. С этим пока трудно. Хотя такое понимание начинает появляться не только на экспертном уровне, но и на политическом. Несколько заявлений, в которых говорилось о необходимости деколонизации России, уже было принято Европарламентом и Парламентской ассамблеей Совета Европы.

Труднее с пониманием этого в США, но уже есть ряд серьезных экспертов, разрабатывающих эту тему, например, Януш Бугайский из Jamestown Foundation. Но среди американских политиков, даже антипутинских, царит нездоровая русофилия, восхищение масштабностью России и тем, что они считают русской культурой. Поэтому тем, кому не нравится Путин и то, что он начал войну, почему-то хочется искать «хороших русских». Они отыскивают каких-то либеральных антипутинских политиков, несмотря на то, что потенциал их политического влияния в российском обществе ничтожно мал. Нам надо поработать с американскими и вообще западными экспертами и политиками, чтобы они поняли, что «хороших русских» следует искать не среди «русских», а среди представителей тех народов, которые оказались под российским игом.

Владимир Вятрович, «Главред»

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