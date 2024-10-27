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«Как будто марсианина встретили!»

  • 27.10.2024, 9:42
  • 2,442
«Как будто марсианина встретили!»

Белорус отправился в самую крупную коммунистическую страну мира.

Два с половиной года назад Александр Гойшик отправился в кругосветное путешествие, чтобы объехать как можно больше стран по земле. В дневнике для «Зеркала» парень описывает свои приключения. В прошлый раз он рассказывал о курортной части Вьетнама, наполненной российской пропагандой. А теперь отправился в Китай. Там он посетил регион, который сильно отличается от остальной КНР.

«Они никогда не были за границей, поэтому мое путешествие звучало для них как какое-то фантастическое повествование»

На выезде из Вьетнама обменял остаток местных донгов на китайские юани, как раз хватило на маршрутку до города Наньнин — моего первого пункта назначения в Поднебесной. Въезд в Китай был на удивление легким, в мой прошлый визит меня мариновали на границе пару часов и проверяли телефон. Правда, это было девять лет назад и въезжал я в проблемный, по меркам китайских властей, регион.

Помня те приключения, я приготовился, достал запасной телефон, был готов рассказывать о своем путешествии. Но тут все прошло на удивление легко, меня даже пропустили без очереди. Спросили о цели визита, просканировали рюкзак и даже улыбнулись! Ну вот и все, добро пожаловать в Китай! Встречай, товарищ Си!

Очень комфортный микроавтобус на вьетнамских номерах ждал меня сразу на выходе с пограничного перехода. В Китае нельзя управлять транспортным средством без водительского удостоверения местного образца. А ездить с номерами других стран можно только в приграничных зонах.

Микроавтобус, который ждал меня и других пассажиров, имел право проезда только по одному маршруту только до железнодорожного вокзала города Наньнин — центра пограничной провинции Гуанси на юге Китая. И все равно за 200 км дороги нас остановили несколько раз, внимательно проверили все необходимые разрешения у водителя и документы у пассажиров. Как потом окажется, проверять паспорт у меня будут несколько раз в день на протяжении всего путешествия по Поднебесной, так что надо привыкать. Большой брат следит!

В провинциальном по китайским меркам городе Наньнин (всего лишь 6 млн человек, захолустье самое настоящее, ну!) меня ждал местный хост по каучсерфингу. Точнее, не он сам, так как он сейчас путешествует по Малайзии, а его друг, с которым они арендуют большую квартиру. У них один профиль на двоих (точнее, на троих, потому что парень, принимавший меня на месте, женат, а его жена тоже активно с нами общалась), и главная мотивация принимать путешественников — подтянуть английский. Чтобы рано или поздно уехать из Китая.

Ли помог мне подключить сим-карту — самую необходимую вещь в путешествии по Китаю. Двумя кликами на смартфоне можно решить абсолютно все, что необходимо в повседневной жизни. Правда, нужно уметь пользоваться китайскими мобильными приложениями, поэтому без помощи местных не обойтись. Китайцы буквально живут уткнувшись в телефон, а, наверное, самая страшная беда для них — разрядка батареи. Поэтому абсолютно на каждом шагу здесь есть прокат пауэрбанков (внешняя батарея для зарядки смартфона). Можно взять в одном городе, пользоваться сколько нужно, а вернуть в другом.

Ли с женой и ее сестрами пригласили меня на вкусный ужин, расспрашивали обо всем на свете. Они никогда не были за границей, поэтому мое путешествие звучало для них как какое-то фантастическое повествование. Жаль, что из-за языкового барьера они далеко не все понимали, поэтому я старался больше показывать им фотки на телефоне, чем что-то рассказывать. Также жаль, что у них нет Instagram (который запрещен в Китае, как и все привычные нам соцсети) — девушки, наверное, час листали мой профиль и расспрашивали про каждое фото. Как будто белорусского марсианина встретили!

На следующий день хост пригласил меня присоединиться к поездке на сапбордах (сапсерфинг — своеобразный гибрид серфинга и гребли, в котором нужно держать равновесие, стоя на большой доске для серфинга, и грести веслом). Я много слышал о таком развлечении, но никогда не пробовал, как-то не было возможности. И вот мы уже едем скоростной железной дорогой в фантастической красоты места, где просто дух захватывает от пейзажей реки Букуан в карстовых горах! Это трудно описать словами, смотрите фотки.

Мой хост и его приятель в качестве небольшого хобби организуют сплавы по этой долине, к одной из групп присоединили и меня. Очень интересный и необычный опыт, я был в восторге. Несмотря на сильный ливень и языковой барьер, путешествие удалось на все сто, я даже научился немного держать равновесие, стоя на доске и гребя одновременно! Действительно, почти детские впечатления, а еще столько красоты вокруг и новых знакомств! Китай сразу со старта взял очень высокую планку!

«Вот этот бесконечный контроль уже начинает надоедать»

Следующий город в моих планах — Гуаньчжоу, третий по населению мегаполис Китая после Шанхая и Пекина. Да, китайская столица занимает лишь второе место по количеству жителей! Добирался в Гуаньчжоу скоростной железной дорогой, это настоящее чудо цивилизации! Больше 500 км за три часа и адекватные 20 долларов.

Попросил хоста купить мне билет, так как не мог оплатить онлайн. Тот заплатил и говорит: все готово, можешь ехать. А билет где? Оказывается, в Поднебесной твой паспорт и есть билет. Как будто в аэропорту, его просканируют раза три, прежде чем тебя пустят в вагон: на входе на вокзал, на выходе на платформу и на выходе с вокзала назначения. Такая вот необычная система, а сколько тут всего такого! Иногда складывается впечатление, что они действительно живут уже в ХХІ веке.

В Гуаньчжоу меня пригласил Женя — наш белорусский парень, который уже несколько лет живет в Китае и работает учителем. Он почитал этот блог и написал мне в Instagram: мол, если будешь проездом где-то недалеко — заезжай в гости, буду рад! Беларусы всех стран, объединяемся! Поэтому я не колебался ни секунды.

С первых же минут знакомства стало понятно, что я приехал в гости как будто к старому другу: настолько приятное и интересное общение, легко можно найти общий язык на любую тему. Жене нравится жить в Китае: очень хорошие деньги и приятная работа. Но вот этот бесконечный контроль уже начинает надоедать, разные ограничения и т. д. Поэтому он задумывается о переезде во Вьетнам. Там, может, зарплата будет и ниже, зато полная свобода и море чистое (в Китае — нет, в общем, китайцы почти не купаются). И друзья-экспаты там живут, а в Китае с экспатами у него как-то не получается дружить: все думают только о деньгах. Кстати, от почти каждого мигранта, прожившего несколько лет в Поднебесной, я слышал похожие размышления насчет того, чтобы уехать.

Женя повозил меня по окрестностям и показал самое интересное, мы даже замутили драник-пати с мачанкой и очень душевно провели время. В длительных путешествиях такие моменты особенно ценишь. Он помог мне привязать мою банковскую карту к Alipay, китайской платежной системе, а еще показал, как пользоваться всеми необходимыми мобильными приложениями. Теперь мое путешествие по Поднебесной стало в разы проще, особенно вопрос оплаты всего: сканируешь QR-код, два клика в телефоне — и готово!

В последний вечер мы даже неожиданно попали на фестиваль крафтового пива, где мне дали контакт белоруса, который варит крафт в Китае. Правда, с ним мне так и не удалось встретиться. Такой маленький белорусский мир, даже так далеко от дома, белорусы — главное сокровище любой страны!

«На границе туристов забирают бесплатные автобусы, которые развозят их по казино»

Относительно недалеко от Гуанчжоу находятся Макао и Гонконг, которые раньше были отдельными странами, а сейчас являются специальными административными единицами Китая.

Бывшая португальская колония Макао — это такой себе китайский Лас-Вегас, привлекающий миллионы туристов из континентального Китая, где азартный бизнес под запретом. На двух небольших островах, общей площадью, сравнимой с нашим Жлобином, поместилось население двух Брестов.

Входя в состав КНР, Макао обладает значительной автономией: собственными законами, правовой, денежной, таможенной и иммиграционной системами, а также правом участия в международных организациях. Пересекаешь границу — и буквально через двадцать метров от нее снова начинает нормально работать интернет, свободно открываются все соцсети и т. д.

Здесь же, на границе, туристов забирают бесплатные автобусы, который развозят их по казино по всей «стране». Причем играть необязательно, я воспользовался бесплатным автобусом, чтобы добраться до хостела, расположенного неподалеку от крупного казино.

В Макао по каучсерфингу путешественников принимает всего один парень. Но когда я приехал, он, к сожалению, попал в больницу. Пришлось снимать хостел. А он здесь совсем не дешевый, ночь стоит около 20 долларов за спальное место в комнате на десять человек. Даже в Новой Зеландии и Австралии было дешевле, не говоря уже об Азии.

Поэтому в Макао я решил надолго не задерживаться, за два дня быстренько все посмотреть и ехать дальше. Здесь очень красивый старый город, интересное португальское колониальное наследие. Старые мощеные улочки, многочисленные католические храмы, красивые здания почты и городского совета, дворцы и крепости. Очень необычно видеть такое в Азии. Этим в полной мере пользуются кинематографисты из соседнего Гонконга, снимая фильмы в живых декорациях «Старой Европы».

Правда, надо всей этой красотой нависает гаргара уродливого отеля «Лиссабон», который портит общий вид колониального Макао, как печально известный дом Чижа в Минске — Троицкое предместье.

Помимо этого, на втором острове страны сооружена целая китайская реплика Лас-Вегаса. В «Венеции» многих туристов катают на лодках гондольеры по настоящим каналам, проложенным между торговыми рядами.

В «Париже» можно увидеть уменьшенную копию Эйфелевой башни, в «Лондоне» — прокатиться на легендарном красном двухэтажном автобусе. Это действительно выглядит интересно, хотя и искусственно. На разок посмотреть нормально.

В таком месте я соблазнился и впервые в жизни зашел в казино. Решил проверить, как это. И очень быстро понял, что это совсем не мое. За каждое нажатие кнопки эта шайтан-машина игровой автомат списывает с меня один доллар?! За такие деньги во Вьетнаме можно было вкусно наесться! Нет, не понимаю я такого прикола!

На этом свое знакомство с китайским Лас-Вегасом можно завершать. На прощание придется еще раз зайти в казино в том самом отеле «Лиссабон» возле моего хостела, чтобы взять билет на бесплатный автобус в порт.

Все сделано так, чтобы ты зашел и там остался: по пути к стойке, где выдают те самые бесплатные билеты на автобус, нужно пройти через все казино. А там всегда приглушенный свет, чтобы клиент думал, что вечер только начинается. И бесплатный буфет с разными вкусностями, который тоже соблазняет остаться и попытаться ухватить удачу за хвост. Но я человек не азартный, на меня эти уловки не действуют. Забрал билет и поехал дальше.

«Бывшая британская колония, этот город-страна сильно отличается и от КНР, и от Макао — хотя формально это все одна страна»

Скоростной паром-«ракета» перенес меня в Гонконг — один из крупнейших финансовых центров мира. Бывшая британская колония, этот город-страна сильно отличается и от КНР, и от Макао — хотя формально это все одна страна.

Здесь сохранилось гораздо больше автономии от континентального Китая, периодически вспыхивают протесты против законов, принимаемых в Пекине. Последние (против закона об экстрадиции в КНР) закончились победой протестующих. Кстати, через знакомых я познакомился с первым в истории Гонконга белорусом, получившим здесь политическое убежище.

Фишка Гонконга — многочисленные горы вокруг, с которых открываются фантастические пейзажи на город. Многочисленные тропы для хайкинга, интересное колесо обозрения, лазерное шоу в бухте — это действительно привлекательная для туристов страна, где каждый найдет что-то для себя.

Футуристический скайлайн, урбанистическая панорама деловой части Гонконга — одна из самых интересных, которые мне приходилось видеть. Аллея звезд гонконгского кинематографа со знаменитым Брюсом Ли — наверное, главной звездой местного кино. Я был сильно удивлен, прочитав, что очень долгое время здесь было третье кинопроизводство в мире после Голливуда и Болливуда.

В Гонконге довольно сложно найти вписку через каучсерфинг: сюда приезжает очень много туристов. Здесь чрезвычайно дорогая недвижимость, поэтому гонконгцы и местные экспаты (иностранные специалисты, которые здесь живут и работают) снимают совсем маленькие квартирки.

Я нашел хоста, который был готов меня принять, но на первую ночь нужно было поискать какой-то хостел. Особо не обращая внимания, забронировал самое дешевое, что было на trip.com (booking.com здесь работает гораздо хуже). И попал как будто в камеру на Окрестина в мой и первый и последний заезд в этот «санаторий» в марте 2006 года.

Я приезжаю в хостел, а мне говорят пойти погулять, потому что у них заселение (внимание!) в семь вечера! А выселение — в девять утра. Внутри небольшой комнаты стоят железные двухэтажные кровати — как будто настоящие шконки. В такой «камере» на восемь человек накурено и почти не горит свет. Владелец, нахальный китаец, увидел мой паспорт с многочисленными визами и печатями, расспросил о путешествии и разрешил заселиться раньше. Я не хотел там оставаться, но, проверив другие варианты, решил как-то перекантоваться.

Оставил вещи и пошел в город гулять. В Гонконге базируется мой белорусский приятель, который работает исследователем в Англии и Гонконге, поэтому живет на два дома. Он как раз был в Лондоне, но рассказал обо мне своей девушке, которая пригласила меня на ужин и устроила экскурсию. Много необычного узнал об этом удивительном городе. Рассказал ей о хостеле, показал фотки, говорю, мол, сколько путешествую — такого треша никогда не видел. Вместе посмеялись.

— Теперь ты точно запомнишь Гонконг надолго! — сказала она.

Кстати, ночью в этом хостеле была какая-то драка, даже полиция приезжала. Ну, я-то умею спать как убитый в любых условиях, поэтому нормально даже выспался. Наутро уехал к хосту. Немножко «хапнул» треша на минималках, причем в одном из самых состоятельных городов мира. Теперь будет что рассказать!

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