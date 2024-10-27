Дебютировал необычный 1000-сильный Mercedes Brabus 27.10.2024, 9:50

Авто является гибридом универсала и купе.

Линейку Mercedes-AMG SL пополнила нестандартная версия — трехдверный спортивный универсал. Ее создали специалисты Brabus и выпустят лимитированной серией. Об авто рассказали на сайте тюнинг-ателье.

Brabus Rocket GTS (так назвали проект) — спортивный универсал типа Shooting Brake, который в профиль напоминает BMW Z3 Coupe. По сути, кабриолет Mercedes-AMG SL получил жесткую крышу, которую растянули до самой «кормы».

Мало того, все кузовные панели Mercedes-AMG SL теперь карбоновые. Также универсал получил новую решетку радиатора, воздухозаборники на капоте, обвес и спойлер. Его крылья расширили и установили новые кованые диски (21-дюймовые спереди и 22-дюймовые сзади) с низкопрофильной резиной.

Салон Brabus Rocket GTS украсили дорогой кожей, алькантарой и карбоном. Как и кабриолет Mercedes-AMG SL, универсал остается четырехместным, однако его багажник увеличился.

За основу взяли топовый Mercedes-AMG SL63 S E-Performance с гибридной установкой, которая состоит из 4,0-литрового V8 твин-турбо и электромотора. Ее отдача выросла до 1000 л. с. и 1620 Нм.

Новый Mercedes Brabus Rocket GTS способен разогнаться до 100 км/ч за 2,7 с, до 200 км/ч — за 9,5 с, а до 300 км/ч — за 23,6 с. Максимальная скорость ограничена на 317 км/ч. Цена авто составляет 945 762 евро.

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