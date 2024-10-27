Поворотный момент: зачем Ким послал войска в Украину 27.10.2024, 9:54

1,002

Есть шесть причин.

Использование северокорейских военных может существенно усилить Россию, которая несет тяжелые потери в Украине. Однако не меньше от этого соглашения, очевидно, получает и Северная Корея. Британская The Telegraph назвала шесть вероятных причин, почему Пхеньян решил вмешаться в европейскую войну.

Изначально Ким Чен Ын поставлял Владимиру Путину боеприпасы. Однако отправка тысяч военных это поворотный момент, который знаменует кардинальные изменения в балансе сил. Альянс между Россией и Северной Кореей повлияет на глобальную безопасность, пишет издание. Однако, каким будет это влияние, зависит от помощи, которую Москва предоставит Пхеньяну в ответ.

В общем The Telegraph называет шесть возможных причин, которые побудили Кима отправить своих солдат на войну в Европе:

Финансовый мотив. Ким отчаянно нуждается в иностранной валюте, чтобы удержать свой режим на плаву. Северная Корея уже давно отправляет гражданских работников в Россию зарабатывать деньги. Теперь в ход пошли «заробитчане» в военной форме.

Международное признание. Ким жаждет статуса лидера влиятельного государства, а не местечкового «сумасшедшего деспота». Это развертывание войск в Европе выводит его на мировую арену.

Реальный боевой опыт. Армия Северной Кореи огромна, насчитывает 1,2 миллиона военнослужащих. Но она вообще не имеет боевого опыта современной войны. Участие в боях в Украине может дать корейцам непосредственный опыт работы с беспилотниками, радиоэлектронной борьбой, ракетами и бронетехникой на современном поле боя. Этот опыт может быть использован в противостоянии с Южной Кореей.

Помощь в модернизации армии. Армия КНДР устарела не только морально, но и технически. В оплату за «пушечное мясо» для фронта Северная Корея может попросить Россию о помощи в технической модернизации ее сухопутных сил.

Получение стратегических технологий. Многие аналитики считают, что Ким будет просить у Путина не беспилотники и современные пушки, а технологии космических спутников и атомных подводных лодок. А возможно, и это самое худшее, - технологии межконтинентальных баллистических ракет, которые могут дотянуться до любой точки в США.

Реальные гарантии безопасности. Вероятно, Пхеньяну нужен военный союз с Россией как таковой - ведь он работает в обе стороны.

Сегодня КНДР помогает Кремлю в Украине. Теперь Ким будет уверен, что в случае угрозы для его режима завтра уже Москва придет ему на помощь так же. Например, в случае войны с Южной Кореей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com