Пропагандист Соловьев набросился на предательницу Украины Монтян в прямом эфире 27.10.2024, 9:57

Видеофакт.

Один из самых заядлых пропагандистов Кремля Владимир Соловьев в очередной раз устроил истерику в прямом эфире и набросился на предательницу Украины, перебежчицу и российскую пропагандистку Татьяну Монтян. Он заявил, что ее нужно отправить в колонию, а потом «вышвырнуть из страны».

На одном из своих недавних эфиров Соловьев сказал, что Монтян говорит речи, которые «порочат Россию и ее армию». За это ее нужно посадить, уверен пропагандист.

«Почему Монтян до сих пор не в тюрьме? Когда будут проверки их деятельности? Где отчет за деньги? Что она несет? Речи, порочащие армию и российское государство. Это гражданка Украины, заведенная сюда хр*ен знает кем и для чего! Уже половина благодетелей потеряли свои звания и должности, а эта тв*рь до сих пор вредит нашей стране. Почему ее до сих пор не взяли за пятую точку и не вышвырнули? Сначала в колонию, потом вон из страны», – заявил кремлевский пропагандист.

Также он заявил, что много людей, которые попали по обмену в Россию «оказались потом агентами СБУ и сели на долгие годы». По словам Соловьева, им «рисовали красивые легенды», а потом выяснялось, что они «сбушные тв*ри». Видимо, такой он считает и Татьяну Монтян.

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