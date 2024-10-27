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В Подмосковье неизвестные устроили стрельбу в городском парке

  • 27.10.2024, 10:07
В Подмосковье неизвестные устроили стрельбу в городском парке

Что происходит?

В подмосковном городе Пушкино в центральном парке вечером 26 октября вспыхнула массовая потасовка между двумя группами молодежи. Инцидент перерос в стрельбу, пишет «Обозреватель».

Полиция задержала трех участников конфликта, а Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве.

По словам очевидцев, столкновение возникло из-за конфликта двух девушек в социальных сетях, который перерос в личное противостояние. К выяснению привлекли своих знакомых, и в результате этого встреча закончилась потасовкой.

По предварительным данным, никто из участников конфликта не получил серьезных травм и в больницу не обращался.

На место происшествия прибыли правоохранители, которые устанавливают обстоятельства и собирают показания. В Следственном комитете Подмосковья уже было возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве, а прокуратура Московской области взяла расследование под свой контроль.

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