В ВСУ скоро появятся иностранные офицеры
- 27.10.2024, 10:10
Зеленский подписал специальный закон.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который разрешил иностранцам и лицам без гражданства служить в ВСУ и Нацгвардии на офицерских должностях.
В карточке законопроекта №12023 на сайте парламента отмечается, что в пятницу 25 октября закон был возвращен с подписью от президента. Перед этим, 10 октября, соответствующий законопроект приняла Верховная Рада.
До подписания этого законопроекта иностранцы имели право служить только на рядовых и сержантских должностях.
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что «совершенствование законодательства обусловлено сложной оперативной ситуацией на линии боевых действий, которая требует значительного увеличения численности боевого состава ВСУ и других военных формирований».
Этим законом также предусмотрено создание Центра рекрутинга иностранцев. Здесь они будут проходить проверку, чтобы выяснить:
законно ли человек находится на территории Украины;
привлекали ли его к административной или уголовной ответственности по законам Украины;
связан ли он с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств против Украины;
другие обстоятельства, которые могут помешать принять такого человека на военную службу по контракту.