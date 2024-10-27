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В ВСУ скоро появятся иностранные офицеры

  • 27.10.2024, 10:10
В ВСУ скоро появятся иностранные офицеры

Зеленский подписал специальный закон.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который разрешил иностранцам и лицам без гражданства служить в ВСУ и Нацгвардии на офицерских должностях.

В карточке законопроекта №12023 на сайте парламента отмечается, что в пятницу 25 октября закон был возвращен с подписью от президента. Перед этим, 10 октября, соответствующий законопроект приняла Верховная Рада.

До подписания этого законопроекта иностранцы имели право служить только на рядовых и сержантских должностях.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что «совершенствование законодательства обусловлено сложной оперативной ситуацией на линии боевых действий, которая требует значительного увеличения численности боевого состава ВСУ и других военных формирований».

Этим законом также предусмотрено создание Центра рекрутинга иностранцев. Здесь они будут проходить проверку, чтобы выяснить:

законно ли человек находится на территории Украины;

привлекали ли его к административной или уголовной ответственности по законам Украины;

связан ли он с разведывательно-подрывной деятельностью иностранных государств против Украины;

другие обстоятельства, которые могут помешать принять такого человека на военную службу по контракту.

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