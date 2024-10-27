Почему Беларусь вместе с Европой не перешла на зимнее время? 10 27.10.2024, 10:14

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И когда пришлось переводить стрелки на 10 минут вперед.

В ночь с 26 на 27 октября вся Европа перешла на зимнее время. Это значит, что там перевели стрелки на час назад. Однако Беларусь вслед за решением России уже порядка 10 лет, как отказалась от такой практики, пишет «Телеграф».

Таким образом, в Литве, Латвии сейчас действует часовой пояс UTC+2, в Польше — UTC+1. А в Беларуси остался UTC+3.

На самом деле, установление часового пояса — процедура не столько научная, сколько административная или политическая. Именно поэтому перевод стрелок всегда вызывал столько споров.

Официально, белорусские власти отказались от перехода на зимнее время с 26 октября 2011 года, когда минское время в Беларуси стало совпадать с московским.

Кстати, в истории Беларуси был момент, когда все часы перевели не на час, а всего на 10 минут. Это произошло 2 мая 1924 года, когда в СССР ввели международную систему часовых поясов. А так как до этого все населенные пункты Беларуси жили по местному солнечному времени, то, чтобы установить единое время и привести его в соответствие с международной практикой, все часы были переведены на 10 минут вперед.

Тогда же в Беларуси был установлен часовой пояс UTC+2. К которому, в соответствии с международной системой часовых поясов территория Республики и принадлежит.

Однако, 21 июня 1930 года во всех регионах СССР часы были переведены на 1 час вперед на так называемое «декретное время». Таким образом в БССР было установлено время UTC+3.

Беларусь вернулась к часовому поясу UTC+2 29 сентября 1991 года, отказавшись от советского «декретного». Затем в Беларуси продолжили после короткого перерыва практику перевода стрелок с зимнего на летнее время. И в стране чередовались два часовых пояса: UTC+2 — зимой, UTC+3 — летом.

Однако 27 марта 2011 года власти Беларуси постановили об отказе от чередования часовых поясов. Как говорилось в постановлении Совмина, это сделали «в целях полного использования светлого времени суток, улучшения условий труда и отдыха населения», а также для обеспечения на территории Беларуси исчисления пояса, согласованного с участниками Таможенного союза. Таким образом, в Республике снова вернули «декретное время» времен СССР.

Кстати, соответствие установленного часового пояса географическому легко проверить. Для этого надо посчитать среднее время наступления солнечного полдня для городов Беларуси. Оно рассчитывается по по географической долготе населенных пунктов. Согласно расчетам, в Беларуси есть какое-то несовпадение, так как солнечный полдень в белорусских городах наступает не в 12:00, а в:

13:25 Брест,

13:25 Гродно,

13:10 Минск,

12:59 Витебск,

12:59 Могилев,

12:56 Гомель.

Почему Европа переводит стрелки и откуда взялся этот обычай?

Впрочем, в Европе тоже не все довольны сменой часовых поясов два раза в год. На протяжении многих лет страны ЕС поясняли необходимость перехода на зимнее или летнее время экономией электроэнергии.

Однако, еще в 2018 году Еврокомиссия официально предложила отменить перевод стрелок. Мало того, Европарламент поддержал это предложение в резолюции в 2019 году. Это было сделано после того, как Комиссия провела публичные консультации, в ходе которых 4,6 миллиона граждан ЕС высказались за его отмену.

Отмена должна была состояться в 2021 году. Однако Совет Европы, куда входят представители исполнительной власти всех 27 стран Евросоюза, такое решение не одобрил.

Кстати, переход на летнее и зимнее время был придуман властями Великобритании и Германии во время Первой мировой войны. Летнее время было введено для экономии угля. Оно было отменено после окончания войны, но восстановлено в 1980-х годах, когда вновь возникла необходимость экономить ресурсы, вызванная мировым нефтяным кризисом. А в СССР стрелки переводили с 1981 по 1989 год. На территории БССР тогда летом стрелки переводили аж на часовой пояс UTC+4.

С 2002 года все страны Европейского союза, за исключением Исландии, переводят стрелки в последние воскресенья марта и октября.

Есть ли польза от перевода стрелок?

Исследования на эту тему показали, что экономия электроэнергии на самом деле есть. Но очень незначительная.

Ученые из Карлова университета в Праге на основе почасовых данных за период с 2010 по 2017 год, подсчитали, что переход на летнее время в Словакии привел к экономии энергии, равной всего 0,8% от годового потребления электроэнергии.

В США же похожее исследование, проведенное Министерством транспорта в 1975 году, показало, что переход на летнее время сокращает потребление энергии в стране примерно на 1%.

Тем временем, в ЕС даже появилось движение «Использование времени», которое выпустило Манифест с призывом прекратить перевод стрелок.

«ЕС должен отреагировать на негативное влияние несогласованных часов, настаивая на введении постоянных часовых поясов, максимально приближенных к солнечному времени (естественному времени) в Европе», — говорится в манифесте.

«Перевод стрелки часов, из-за которых расписание начинается раньше естественного цикла смены дня и ночи, увеличивают количество недосыпов и оказывают негативное воздействие на здоровье людей, экономику и безопасность. У ЕС есть возможность изменить это», — говорится в документе.

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