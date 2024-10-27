«Вскоре начнется совсем другая война» 3 Телеграм-канал «Запретное мнение»

27.10.2024, 10:23

6,862

Российская оккупационная армия испытает всю мощь американского вооружения.

Все, кто верят в то, что Трамп после возвращения к власти первым делом поможет Путину завершить войну на максимально удобных для него условиях забывают, что девиз всей его политической карьеры: «сделаем Америку снова великой!»

Сделают ли Америку снова великой победа Путина? Ответ очевиден.

Да, Трампу действительно неинтересна Украина и он считает ее обузой, но мир престарелому «вождю» будет предложен с позиции США, что его однозначно не устроит.

Попытка заключить мир неминуемо обернется новой эскалацией, а эксцентричный миллиардер — это Кремлю не демократы, каждый шаг которых читаем и предсказуем.

Если разозлят Трампа, то российская оккупационная армия испытает всю мощь американского вооружения.

Западная стратегия: «не дать Украине проиграть, а РФ одержать победу» сменится на «добейте выживших и разбомбите там все!»

Когда Дональд Трамп говорил Путину об ударах по Москве — это была не пустая демагогия, а вполне реальная угроза, которая при определенном развитии событий может быть реализована.

Харрис — куда более удобная фигура для Кремля, за которую он искренне переживал всю ее кампанию. При ней продолжилась бы унылая политика Байдена, а РФ в итоге взяла Украину измором и мясными штурмами.

Но, к счастью, вскоре начнется совсем другая война и ее исход не предрешен.

Телеграм-канал «Запретное мнение»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com