Разгром РФ на Курщине: ВСУ разбили штурм оккупантов

Разгром РФ на Курщине: ВСУ разбили штурм оккупантов2
- 27.10.2024, 10:55
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И взяли врагов в плен.
Российские войска совершили атаку в Курской области, фиксируя свои действия на видео. Однако украинские десантники полностью разгромили противника, взяв некоторых в плен. Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ.
«В Курской области россияне решили штурмовать позиции десантников. Наемники из 155-й бригады морской пехоты и так называемого спецподразделения «Ахмат» готовились бравурно захватить украинские позиции, снимали видео, какие они сильные и храбрые», - рассказали военные.
По информации Десантно-штурмовых войск Украины, самоуверенность оккупантов быстро исчезла: десантники ликвидировали всех нападавших один за другим.
«Однако среди россиян нашлось двое умных, которые свою жизнь ценят больше своего диктатора. Они сдались в плен и остались живы. Им сразу оказали медицинскую помощь», - отметили десантники.