закрыть
27 октября 2024, воскресенье, 12:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Разгром РФ на Курщине: ВСУ разбили штурм оккупантов

2
  • 27.10.2024, 10:55
  • 6,102
Разгром РФ на Курщине: ВСУ разбили штурм оккупантов

И взяли врагов в плен.

Российские войска совершили атаку в Курской области, фиксируя свои действия на видео. Однако украинские десантники полностью разгромили противника, взяв некоторых в плен. Об этом сообщили Десантно-штурмовые войска ВСУ.

«В Курской области россияне решили штурмовать позиции десантников. Наемники из 155-й бригады морской пехоты и так называемого спецподразделения «Ахмат» готовились бравурно захватить украинские позиции, снимали видео, какие они сильные и храбрые», - рассказали военные.

По информации Десантно-штурмовых войск Украины, самоуверенность оккупантов быстро исчезла: десантники ликвидировали всех нападавших один за другим.

«Однако среди россиян нашлось двое умных, которые свою жизнь ценят больше своего диктатора. Они сдались в плен и остались живы. Им сразу оказали медицинскую помощь», - отметили десантники.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук