В Грузии подсчитали 99% голосов на выборах 1 27.10.2024, 11:00

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Оппозиционные партии анонсировали акции протеста.

На прошедших 26 октября выборах в парламент Грузии лидирует правящая партия «Грузинская мечта». После обработки более 99% бюллетеней она набирает 54%.

Такие результаты утром в воскресенье, 27 октября, указаны на сайте грузинской центральной избирательной комиссии. Две крупнейшие оппозиционные политические партии Грузии уже заявили, что не признают результаты выборов.

По данным избирательной комиссии, обработавшей 99% избирательных бюллетеней, на парламентских выборах в Грузии побеждает правящая партия «Грузинская мечта»: в настоящее время ее результат составляет 54,23% голосов избирателей.

Оппозиционную «Коалицию за перемены», согласно данным избиркома, поддержали 10,8% избирателей, «Единство – Национальное движение» – 10,1%, «Сильная Грузия» – 8,7%; «Гахария за Грузию» – 7,7%.

Остальные голоса разделили между собой меньшие оппозиционные партии.

Сейчас большинство мест в парламенте содержит «Грузинская мечта» и ее союзники из «Силы народа» и «Партии европейских социалистов»: речь идет о 88 креслах. Также именно правящая партия будет назначать премьер-министра страны.

Оппозиции достается 51 место: 20 из них займут представители основанной Михаилом Саакашвили партии «Единство – Национальное движение».

В партиях «Коалиции за перемены» и «Единство – Национальное движение», сообщает «Эхо Кавказа», заявили, что не признают результаты парламентских выборов в Грузии.

«Центризбирком Грузии выполнил грязный заказ Иванишвили (лидера «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили. – Ред.). «Единство – Национальное движение» переходит в режим чрезвычайной ситуации», – заявила лидер основанной Саакашвили партии Тина Бокучава на экстренном брифинге.

О непризнании результатов выборов заявил также лидер «Коалиции за перемены» Ника Гварамия, заявивший, что «Грузинская мечта» совершает государственный переворот.

«Схема фальсификации выборов расшифрована, подробная информация о ней общественность узнает 27 октября. Выборы украдены. Это конституционный переворот, «Мечта» является автором конституционного переворота и будет привлечена к ответственности в порядке, предусмотренном законодательством Грузии. Мы расшифровали схему того, как были украдены выборы», – заявил он.

Оппозиционные партии, занявшие 2 и 3 места на выборах, анонсировали акции протеста.

Впоследствии к партиям, не признающим озвученные центризбиркомом результаты подсчета голосов, присоединилась «Сильная Грузия».

«Мы возмущены тем, что осмелилась написать Центральная Комиссия. Результаты не отражают свободу грузинского народа. Эти цифры противоречат историческим и нынешним выборам в Грузии, мы боремся за каждый голос, используем все законные средства для защиты демократического и европейского выбора грузинского народа. Мы дадим возможности отобрать этот выбор некому», – заявила одна из лидеров коалиции Анна Долидзе.

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