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«Голубика по цене уже «золотая» — до 130 рублей за килограмм»

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  • 27.10.2024, 11:04
«Голубика по цене уже «золотая» — до 130 рублей за килограмм»

Что почем можно купить на Комаровке.

Комаровский рынок в Минске по выбору продуктов может обойти любую сельскохозяйственную ярмарку, однако некоторые привычные нам овощи и фрукты постепенно уходят из ассортимента и там. Чем можно закупиться на главном рынке столицы в эти выходные, рассказывает «Минск-Новости».

На Комаровке в глаза бросается обилие фейхоа: ее сезон приходится на конец октября и ноябрь, и уже сейчас полезные плоды можно набрать едва ли не на каждом прилавке. Цена почти везде одинаковая — 8,9 рубля за кило, но самые крупные и отборные ягоды отдают за 35 рубля.

«Лучше всего делать из фейхоа сырое варенье: измельчить в блендере или мясорубке, перемешать с сахаром в пропорции один к одному и разложить по банкам. В холодильнике его можно хранить не меньше месяца, но обычно уходит быстрее: так вкусно, что за уши не оттянешь» — рассказывает продавец.

Виноград по-прежнему представлен в большом изобилии, на любой вкус и кошелек — от немного примятого и мелкого за 4,9 рубля до нашумевшего китайского муската размером с алычу. Цены на последний начинаются от 27,9 рубля, а целая гроздь завешивает примерно на 40 рублей. Но и на нее находятся покупатели.

Из других ягод в наличии есть малина по 8 рубля и облепиха по 10 рублей за 0,5 литра. Болотная клюква уходит по 12,9 рубля за кг, брусника — по 19,9 рубля. Импортная голубика по цене уже «золотая» — до 130 рублей за килограмм. Справедливости ради, белорусская стоит втрое дешевле, но найти ее не так просто. Мелкую клубнику отдают по невиданной для конца октября цене — 10 рублей за кило. Отборная глянцевая ягода стоит в 2,5 раза дороже. Кое-где попадается инжир: его сезон уже на исходе, и плоды продают по 6,5−8 рублей за штучку.

Зато гранат и хурма еще только набирают обороты на главном рынке столицы. Стоимость первых варьируется в пределах 5−25 рублей. Цены на хурму разнятся в зависимости от сорта: простую и примятую «ромашку» отдают за 5,90, шоколадный королек и мелкие «свечки» — за 7,90, а сладкую и очень сочную каки из Испании оценивают в 24,9 рубля.

За кило мандаринов придется заплатить от 11 до 15 рублей, за грейпфруты — около 10. Цена на бананы начинается с 2,9 рубля, на сливы — с 4,9. Яблоки отвешивают по 2,90−7 рублей. Арбузов и дынь на рынке стало значительно меньше: первые сейчас готовы отдать за 3,5 рубля, вторые — по цене от 3 до 6 рублей.

Что касается овощей, то здесь выбор все еще хороший, хотя до летнего разнообразия ему уже далеко. Прайс на различные сорта картофеля — от 1,8 до 2,8 рубля. Морковь и свеклу продаюет по ценам от 2 рублей, капусту — по 3, самые дешевые кабачки — по 1,9.

Средний ценник на 1 кг тыквы — 3 рубля, по столько же — но уже за штуку — продают самые дешевые авокадо. Пучок редиса — от 2 до 4,5. Корневой сельдерей выставлен за 8 рублей, стеблевой — по 6,5, дайкон — по 5, пастернак — по 10. Из необычных позиций — батат по 19,90, брюква, репа и черная редька — по 4,5 рубля.

Частники еще распродают запасы домашних томатов и перцев, поэтому цены на них гуманные — от 3 до 8 рублей за килограмм. По словам фермеров, в отапливаемых теплицах их будут снимать до самых морозов. Привозные, крупные и мясистые помидоры из Краснодара и Баку, стоят примерно столько же — от 4,9 до 7,90 рубля. А вот домашние огурцы заметно выросли в цене — самые дешевые отдают по 7−7,5 рублей, самые симпатичные и отборные — и вовсе по 25.

«У нас закрытая теплица в Пуховичском районе. Это уже последние — думаю, распродадим до конца недели и больше не будет», — объясняет женщина за прилавком.

«Корнишоны уже все, выставили остаток. А обычные будем собирать еще максимум пару недель. Зато своих помидоров достаточно: мы посадили в июле второй оборот рассады и будем продавать их еще месяц», — соглашается с ней другой торговец.

Цены на разнообразную и бодрую зелень все еще не сильно отличаются от летних. Зеленый лук и лук-порей отдают по рублю за 100 грамм, щавель, укроп и петрушка почти везде по 1,5 рубля. Салат латук и рамен столько же, хотя при большом желании можно отыскать и по 1,2. Руккола уходит по 3 рубля, радиччио — по 3,5, кинза — по 4.

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