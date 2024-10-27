Бумажный Путин Брэндон Валериано, Райана К. Мэнесс, The National Interest

27.10.2024, 11:12

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Для Кремля обнажилась неприглядная реальность.

Россию Владимира Путина долгое время воспринимали как серьезную военную угрозу, но ее последние неудачи, особенно в Украине, показывают более неприглядную реальность. Несмотря на громкие заявления и агрессивную тактику, гибридные войны России, сочетающие обычные и нетрадиционные средства, постоянно терпят неудачу.

Путин — «бумажный тигр»

Почему столько людей с самого начала неправильно поняли намерения Владимира Путина? Как получилось, что за грубую некомпетентность в оценке военной эффективности никто не понес ответственности? У многих людей в этой сфере одна задача: думать и изучать, как Россия использует современные вооружения. Однако они часто не обращают внимания на поведение и результаты действий России. В нашей готовящейся к изданию книге «Современная гибридная война: Россия против Запада» мы подробно опишем эти неудачи.

Как мы утверждали в 2015 году в статье в журнале Foreign Affairs, Россия всегда была и будет бумажным тигром, в основном не способной достигать своих целей силовыми методами. Еще в 2007 году мир наблюдал за тем, как Россия угрожала Эстонии, положив начало современной эре кибербезопасности массированной атакой. Но эта атака вызвала лишь много шума из ничего. Она не оказала большого влияния, и если надежда ее организаторов была на возвращение Эстонии в российскую орбиту, то она решительно провалилась. Пятидневный конфликт с Грузией в 2008 году также привел к тому, что подавляющее большинство грузин захотели вступить в Европейский союз (ЕС) и НАТО, согласно опросу, проведенному в 2023 году.

В 2014 году Россия успешно захватила Крым и развязала гражданские беспорядки на Донбассе, но в то время Украина также не была готова к конвенциональной войне с Россией. Все изменилось в 2022 году, когда Украина потратила восемь лет на реформирование армии и подготовку. При поддержке западных тренеров, оружия и разведки, а также благодаря собственной изобретательности, например, в применении FPV-дронов, Украине удалось отразить наступление России и защитить большую часть своей территории.

С другой стороны, российская армия оказалась неэффективной боевой силой, страдающей от коррупции, низкого морального духа, некомпетентности и плохого командования. Некогда внушавшие страх российские военные на деле оказались бумажными тиграми. Катастрофические разгромы под Гостомелем и Киевом в первые дни вторжения показали, насколько российские военные были не готовы к этой битве. В условиях, когда война зашла в тупик, а параллельно происходит вторжение украинских войск в Россию в Курской области, Путин с еще большим рвением продолжает войну, которая с каждым днем кажется все более безнадежной для него.

Военные неудачи России

Гибридная стратегия ведения войны Россией включает в себя как обычные военные средства, так и нетрадиционные, такие как кибер- и информационные операции, электронная война и жесткая энергетическая политика. Но возможности России в этих нетрадиционных средствах оказались недостаточными в ходе войны.

Украина смогла противостоять многим кибероперациям, направленным против ее военных и критической инфраструктуры, а Россия для достижения своих целей прибегла к помощи беспилотников Shahed иранского производства. Знаменитые операции влияния России, хотя и были успешными внутри страны, не имели успеха у международной аудитории, поскольку большинство правительств и населения не купились на российские версии, оправдывающие вторжение в соседнюю страну. Российской электронной войне противостоит использование Украиной западного оборудования, что фактически сводит на нет любое преимущество в этом пространстве.

Многократно восхваляемые Россией возможности использования энергетики для принуждения оказались крайне неудачными. Украина, которая частично зависела от российского газа и в свое время служила важным транзитером российского газа в Европу, окончательно прекратит поставки в конце 2024 года. Германия, страна, постоянно поддерживавшая идею реабилитации России путем экономической интеграции, вновь повернулась лицом к Западной Европе, а ее мечты о газопроводе «Северный поток» пошли прахом. Европа поняла, что может обойтись без российского газа. Проблема российских энергетических возможностей и их провалы в военной сфере подчеркивают неэффективность для России гибридной войны.

Будущая угроза

Сможет ли Россия восстановиться и стать угрозой для НАТО? Постоянные неудачи приводят к определенным улучшениям. Россия воссоздаст свои боевые формирования и пересмотрит доктрину ведения войны, учитывая уроки со стороны Украины. Проблема в том, что российская армия не является профессиональной боевой силой, поскольку не придерживается демократических ценностей. Вместо этого она будет тратить людей и жизни без особых последствий. Она может позволить себе терпеть неудачи снова и снова, добиваясь незначительных успехов, потому что любые отчеты можно подделать и приукрасить.

Реальный выбор за НАТО: обращать ли внимание на бумажного тигра на границе, который ревет, требуя внимания, или продолжать поддерживать страны-члены НАТО в сдерживании агрессии со стороны тех, кто не придает никакого значения суверенитету и стремится к восстановлению несостоявшейся российской империи.

Когда мы слышим рев бумажного тигра, мы улыбаемся и переходим к более значимым проблемам в международном сообществе. Когда другие слышат этот рев, они вздрагивают, забывая, что тигр – это мышь, прячущаяся за чучелом милого плюшевого медвежонка. Воистину, бумажный тигр.

Брэндон Валериано, Райана К. Мэнесс, The National Interest

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