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Британский полковник: Атаки Израиля по Ирану должны снять табу на удары вглубь РФ

  • 27.10.2024, 11:27
Британский полковник: Атаки Израиля по Ирану должны снять табу на удары вглубь РФ

Эксперт по химическому оружию обратился к премьер-министру Великобритании.

Израиль нанес несколько ударов по военным целям в Иране, но некоторые партнеры Украины до сих пор запрещают атаковать объекты на территории РФ. Эксперт по химическому оружию полковник Хэмиш де Бреттон-Гордон считает, что это событие должно подтолкнуть союзников нашей страны к увеличению военной помощи, сообщили в издании The Telegraph.

Полковник заявил, что западные партнеры испытывают облегчение, что ядерная оружейная промышленность Ирана осталась нетронутой. Тем не менее, это может оказаться долгосрочной ошибкой.

Хэмиш де Бреттон-Гордон отметил, что Израилю разрешено использовать американские самолеты для нанесения ударов по целям на территории Ирана, в то время как на Украину регулярно накладывают ограничения. Он подчеркнул, что Россия часто обстреливает украинские школы и больницы, из-за чего необходимы удары по военным объектам РФ.

Полковник призвал премьер-министра Великобритании Кира Стармера обратить внимание на то, что США не так сильно, как Соединенное Королевство, взволнованы войной в Украине. Он добавил, что США выделяют больше помощи Израилю.

Также Хэмиш де Бреттон-Гордон считает, что атаки по иранскому ракетному производству могут иметь гораздо больше последствий, чем кажется на первый взгляд. Он заявил, что это может повлиять на поставки оружия в Россию.

Если Израилю удастся сократить поддержку Ираном террористических группировок, то это приведет к деэскалации конфликта на Ближнем Востоке, подчеркнул полковник. Кроме того, будет снижена помощь России, что позволит уменьшить количество атак по Украине.

Хэмиш де Бреттон-Гордон надеется, что смелость Израиля повлияет на Стармера и других лидеров стран-партнеров Украины и позволит снять ограничения на удары по военным объектам на территории России.

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