Автомобиль Renault столкнулся с лосем под Оршей 27.10.2024, 11:30

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Водитель погиб.

Смертельная авария произошла вечером 26 октября в Оршанском районе. На дорогу внезапно выбежал лось и столкнулся с автомобилем Renault, в результате погиб водитель, сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел в 21.30 на 168-м километре автодороги М-8 «Витебск-Гомель-граница Украины» вблизи деревни Ставры.

«Водитель, управляя автомобилем Renault, совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть лося. В результате аварии 30-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка», — рассказали в ГАИ.

Там напомнили, что водителям нужно быть предельно внимательными на дороге при проезде опасных отрезов, а также в районе леса выбирать безопасную скорость.

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