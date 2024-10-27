Автомобиль Renault столкнулся с лосем под Оршей
- 27.10.2024, 11:30
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Водитель погиб.
Смертельная авария произошла вечером 26 октября в Оршанском районе. На дорогу внезапно выбежал лось и столкнулся с автомобилем Renault, в результате погиб водитель, сообщили в УГАИ УВД Витебского облисполкома.
Инцидент произошел в 21.30 на 168-м километре автодороги М-8 «Витебск-Гомель-граница Украины» вблизи деревни Ставры.
«Водитель, управляя автомобилем Renault, совершил наезд на внезапно выбежавшего на проезжую часть лося. В результате аварии 30-летний мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка», — рассказали в ГАИ.
Там напомнили, что водителям нужно быть предельно внимательными на дороге при проезде опасных отрезов, а также в районе леса выбирать безопасную скорость.