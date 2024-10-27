«Выборы украдены»: оппозиция в Грузии призвала к протестам 27.10.2024, 11:38

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ЦИК обвинили в грубых фальсификациях.

Оппозиционные грузинские политические силы заявили, что не признают результаты парламентских выборов в стране и анонсировали акции протеста.

Об этом пишет «Эхо Кавказа».

Коалиция «Сильная Грузия» не признает результатов выборов, об этом на пресс-конференции заявила одна из лидеров политического объединения Анна Долидзе:

«Мы возмущены тем, что осмелилась написать Центральная Комиссия. Результаты не отражают волю грузинского народа. Эти цифры противоречат историческим и нынешним выборам в Грузии, мы боремся за каждый голос, используем все законные средства для защиты демократического и европейского выбора грузинского народа. Мы не намерены дать возможность отобрать этот выбор никому».

Коалиция за изменения также не признает выборы, заявил ее лидер Ника Гварамия. Он говорит, что «Грузинская мечта» совершает конституционный переворот.

«Схема фальсификации выборов расшифрована, подробную информацию о ней общественность узнает 27 октября. Выборы украдены. Это конституционный переворот, «Мрия» является автором конституционного переворота и будет привлечена к ответственности в порядке, предусмотренном законодательством Грузии. Мы расшифровали схему того, как были украдены выборы», - заявил Гварамия.

Партия экс-президента Михаила Саакашвили «Единство-Национальное движение» также не признает результатов парламентских выборов, заявила лидер партии Тина Бокучава.

«Центризбирком Грузии выполнил грязный заказ Иванишвили. «Единство - Национальное движение» переходит в режим чрезвычайной ситуации», - заявила Бокучава на экстренном брифинге.

«Сегодняшние исторические выборы были победой грузинского народа и остаются победой грузинского народа. Но мы видим, что ЦИК выполнила грязный приказ Иванишвили и объявила результаты, которые показывают, что олигарх Иванишвили украл победу у грузинского народа и, таким образом, украл европейское будущее. Мы не принимаем результатов украденных выборов и мы не собираемся признавать итоги украденных выборов», - заявила она.

По ее словам, победа, одержанная грузинским народом, принадлежит не какой-либо одной партии, а стране в целом и оппозиции, которой грузинский народ совместно предоставил мандат доверия.

«Мы будем бороться как никогда раньше, чтобы вернуть себе наше европейское будущее, и мы не примиримся с результатами украденных выборов», - заявила Бокучава.

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