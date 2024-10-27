закрыть
27 октября 2024, воскресенье, 12:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«У Путина все пошло не так»

  • 27.10.2024, 11:45
  • 1,298
«У Путина все пошло не так»
Роман Свитан

Россияне пытаются прикрыть проблему.

Саммит БРИКС, который состоялся в Казани, не оправдал надежд Путина. Участники встречи четко указали главе Кремля на его место.

Военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал «24 Каналу», что Путин также нафантазировал успехи российской армии в Курской области.

Путин опозорился на саммите БРИКС

Свитан напомнил, что в ночь на 26 октября россияне совершили комбинированную террористическую атаку на ряд городов Украины. В частности, оккупационные войска атаковали Киев «Шахедами», а по Днепру ударили баллистикой, в результате чего есть погибшие.

«Значит, задача такая и стоит сейчас. Или у Путина все пошло не так по Казани: а там у него реальные проблемы – его практически спустили в унитаз все участники БРИКС»,

– заявил полковник запаса.

А нам, подчеркнул он, нужно увеличивать плотность ПВО. Сами мы с этим не справимся, поэтому нужно обращаться к западным партнерам, чтобы они ускорили поставки обещанного. В то же время надо продолжать показывать им террористическую сущность Путина.

Безумные потери россиян на Курщине

Полковник запаса заметил, что потери россиян в Курской области примерно такие, какими должны быть за время интенсивных боев. Противник привлек там примерно 40 – 50 тысяч человек, поэтому треть из них Силы обороны отминусовали убитыми и ранеными.

«Потери довольно впечатляющие даже для России, если смотреть чисто по выделенным силам и средствам на Курское направление», – сказал Свитан.

По его словам, завышая количество украинских военных, которые якобы находятся на Курщине, россияне пытаются прикрыть свою проблему.

В то же время, подчеркнул он, Путин пытался показать участникам саммита БРИКС, что в Курской области есть «незначительные проблемы». Российский диктатор рассказал там сказки, что якобы «часть украинских войск взята в окружение».

«Нет там окружения войск ВСУ, и не будет, резюмировал полковник запаса. На Курщине находятся хорошо скомплектованные украинские части под хорошим руководством. Россиянам не удалось положить нашу связь, поэтому управляемость войск там хорошая», – сказал Свитан.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук