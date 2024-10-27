Доллар готовится к рекорду в Беларуси 27.10.2024, 11:53

Что будет с белорусским рублем?

Белорусский рубль на неделе 21—25 октября не сумел укрепиться по отношению к доллару, несмотря на завершение налогового периода, что указывает на перспективу более быстрого роста курса американской валюты после завершения налогового периода в России, пишет «Белорусы и рынок».

Прошлая неделя стала исключением из правил. Обычно в период уплаты налогов предложение валюты на Белорусской валютно-фондовой бирже растет и превышает спрос. Это приводит к снижению стоимости валютной корзины, состоящей из доллара, российского рубля и юаня. Однако на этот раз ничего подобного не случилось.

Объем торгов долларами, евро и российскими рублями снизился на 19,1% и составил всего 710 млн рублей. Активность торгов юанями увеличилась (на 19,7% — до 248,2 млн рублей), но не компенсировала данное уменьшение.

Стоимость валютной корзины из доллара, российского рубля и юаня за неделю не снизилась, а выросла на 0,23%. Курс доллара увеличился на 0,1% — до 3,2965 рубля, а курс российского рубля поднялся на 0,4% и достиг 3,4346 рубля за 100 российских.

С чем связана такая нестандартная динамика курсов на БВФБ, пока неясно. Не исключено, что дело в повышении активности импортеров, которые закупают продукцию к новогодним и рождественским праздникам, предполагают эксперты select.by.

С начала октября белорусский рубль укрепился к корзине валют на 0,17%. Он дорожает к ней уже четвертый месяц подряд. Суммарно с начала июля — уже на 2,24%.

В сравнении с началом года стоимость валютной корзины выросла лишь на 0,23%. Это очень незначительное изменение.

Итоги недели с 21 по 25 октября 2024 на БВФБ

За четвертую неделю октября белорусский рубль девальвировался ко всем валютам, кроме евро. Но евро уже давно не входит в корзину валют.

Доллар подорожал по итогам недели четвертый раз подряд, а по итогам последних восьми недель уже седьмой раз.

У российского рубля прервалась серия из трех недель падения, но укрепился он очень незначительно.

Стоимость корзины валют выросла на 0,23%. Неделей ранее было снижение на такую же величину.

Могли возникнуть проблемы с расчетами по экспортным и импортным операциям, связанные со сменой собственника Приорбанка. В сентябре Raiffeisen Bank International подписал соглашение с инвестором из Объединенных Арабских Эмиратов о продаже контрольного пакета акций Приорбанка. В нем сообщили, что для клиентов все остается по-прежнему, но расчеты по внешнеторговым сделкам теперь могут осуществляются по другим маршрутам. Возможно, требуется время для того, чтобы наладить новые каналы.

Не исключено, что начали сказываться какие-то санкции, предпринимаемые США и ЕС в отношении экспорта товаров из Беларуси и России, причем не только в отношении белорусских предприятий, но и компаний из других стран.

На прошедшей неделе стало известно, что в ЕС рассматривают возможность повышения пошлин на большее количество российских и белорусских сельскохозяйственных товаров, а также удобрений.

К изменению соотношения между экспортом и импортом могло привести и ослабление российского рубля по отношению к доллару, в связи с чем валютная выручка от экспорта белорусских товаров в Россию в октябре сократилась в долларовом выражении примерно на 5%. Но степень влияния данного фактора зависит от механизма ценообразования на экспортируемые и импортируемые товары.

Если цены импорта привязаны, в основном, к курсу доллара, а экспорта — к курсу российского рубля, то негативный эффект будет значительным. Но теоретически возможно и позитивное влияние.

Чем бы не объяснялось изменение ситуации на БВФБ, оно произошло не в пользу белорусского рубля. И в ближайшие дни ситуация может усугубится, так как в России после завершения налогового периода 28 октября, вероятно, продолжится ослабление российского рубля против доллара. Это будет способствовать росту курса американской валюты и на БВФБ.

Кроме того, если в США шансы на избрание президентом Дональда Трампа вырастут, доллар получит дополнительную поддержку.

В ближайшие дни курс доллара на БВФБ может достичь нового рекордного уровня в текущем году.

Для этого доллару нужно совсем немного. До максимального значения в 2024 году (3,3119 руб.) на текущий момент американской валюте не хватает всего полторы копейки.

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