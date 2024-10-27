WSJ: Войска КНДР приближаются к фронту, и это не лучшие силы Ким Чен Ына 1 27.10.2024, 12:00

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Северная Корея нарочно отправила молодых и неопытных военных.

Военные КНДР, приближающиеся к российско-украинскому фронту, могут не быть самыми сильными и лучшими представителями армии Ким Чен Ына.

Согласно видео и информации разведки, это, вероятно, молодые люди в возрасте от подросткового до 20 лет, которые находятся на начальных этапах военной службы.

Военные эксперты отмечают, что солдаты выглядят физически слабыми и низкорослыми, что свидетельствует о распространенном недоедании в стране, пишет The Wall Street Journal.

Специальная подготовка северокорейских военных акцентирована на диверсиях и разрушении инфраструктуры в горной местности Южной Кореи, а не на позиционных боях на равнинной территории Украины. Скорее всего, эти солдаты ранее не покидали пределы Северной Кореи, а их армия использует устаревшее вооружение.

«Просто наемники из пушечного мяса», - высказался министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен.

Согласно оценкам США, Южной Кореи и Украины, в этом месяце в Россию прибыли около 3000 северокорейских военных. Их заметили на российских полигонах, а некоторые уже появились в Курской области. Как заявил президент Украины Владимир Зеленский, первые подразделения могут быть развернуты на поле боя уже сегодня.

Аналитики отмечают, что Ким Чен Ын может сначала отправить менее ценных военных для оценки внутренней реакции и отношения Кремля. Джеймс Дж. Б. Пак, бывший сотрудник южнокорейских служб безопасности, отметил: «Они проложат путь для более опытных».

Пока не понятно, какую роль будут играть северокорейцы. Даже если они не будут участвовать в боях, они могут получить важный опыт, наблюдая за использованием дронов и военными условиями, в частности за эксплуатацией их боеприпасов и ракет Россией. Однако, если их привлекут к боевым действиям, это существенно обострит конфликт, который длится более двух с половиной лет, отмечают партнеры США и НАТО.

Развертывание военных КНДР в Курской области может быть попыткой представить их как оборонительную силу, отмечает Сэмюэл Крэнни-Эванс, исследователь Королевского института объединенных служб в Лондоне.

«Развертывание только в России позволило бы Пхеньяну утверждать, что он помогает союзнику», - пояснил Крэнни-Эванс.

Путин заявил в пятницу, что решение привлечь северокорейские силы приняла Россия. В тот же день МИД Северной Кореи отметил, что направление войск, если оно состоится, будет соответствовать международному праву.

«Самые сильные в мире»

Ким Чен Ын, который обладает почти абсолютной властью в закрытой Северной Корее, не имеет особых опасений относительно политических рисков, связанных с гибелью своих солдат в боях. Южнокорейская разведка сообщает, что семьи военнослужащих были изолированы и перемещены, чтобы ограничить информацию об их отправке.

До конца декабря Северная Корея может отправить в Россию 10 000 военных. Ким часто называет свою армию «самой сильной в мире». Однако Северная Корея не участвовала в крупных конфликтах со времен Корейской войны 1950-1953 годов.

Подписанное в июне соглашение о взаимной обороне между Россией и Северной Кореей дает Москве возможность предложить Пхеньяну политическую поддержку в ООН, гуманитарную помощь и военные технологии. В то же время Северная Корея может предоставить основной ресурс - военный персонал.

Военные эксперты говорят, что около трети из 26 миллионов населения Северной Кореи являются военными или резервистами. Мужчины обязаны служить 8-10 лет, а женщины - 5. Недавно северокорейские государственные СМИ сообщили, что около 1,4 миллиона молодых людей подали заявки на службу.

По данным южнокорейской разведки, часть отправленных войск относится к специальным подразделениям, способным уничтожать ключевые объекты и нейтрализовать командный состав.

В условиях «мясорубки» современной войны северокорейские солдаты могут сыграть ограниченную роль, однако помогут увеличить количество личного состава и облегчат потребность России в новых мобилизованных. По словам исследователя Азиатско-Тихоокеанского региона в Hudson Institute Патрика Кронина, контингент является достаточно малым, чтобы Ким Чен Ын мог снизить риск военного переворота в случае неудачи операции.

Россия уже использовала иностранных наемников, но контингент Северной Кореи является крупнейшим и первым, присланным официально. Бывшие северокорейские солдаты утверждают, что армия, даже элитные подразделения, страдают от хронической нехватки пищи и коррупции. По данным разведки Сеула, солдатам, отправляющимся в Россию, предоставили фальшивые документы и российскую форму.

Военная разведка Украины распространила видео на корейском языке для новоприбывших, где показаны условия содержания пленных, а также контактные номера для сдачи в плен.

Если северокорейцы будут участвовать в боях, им придется преодолевать языковой барьер и недостаток совместной подготовки с россиянами. Также возникает риск, что возвращение солдат из России домой приведет к попаданию новой информации о мире в закрытую страну.

«Тем не менее, для России, которая имеет недостаток личного состава, северокорейские войска могут стать полезной силой в обороне», - отметил Чон Кюн Джу, эксперт Корейского института анализа обороны в Сеуле.

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