Украинские беспилотники массированно атаковали семь регионов России 27.10.2024, 12:08

Поражена не только «Транснефть-Дружба» в Тамбовской области.

В ночь на 27 октября семь российских регионов подверглись атаке украинских дронов, пишет The Moscow Times.

Минобороны РФ отчиталось об уничтожении 51 беспилотника.

«18 БпЛА перехвачены над территорией Тамбовской области, 16 БпЛА сбиты над территорией Белгородской области. По четыре БпЛА уничтожено над территориями Брянской, Липецкой и Орловской областей. Три БпЛА уничтожены над территорией Воронежской области, и один БпЛА сбит над Курской областью», — говорится в сообщении.

Кроме того, еще один аппарат был уничтожен над акваторией Азовского моря.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара беспилотников ранение получила женщина, повреждены два автомобиля и гараж.

По словам губернатора Тамбовской области Максима Егорова, в результате атаки дронов в Мичуринском муниципальном округе произошло возгорание. Как уточняет ASTRA, пожар возник на диспетчерской станции «Транснефть-Дружба» в селе Новоникольское, там же расположен нефтеперерабатывающий завод.

В минувший вторник украинские беспилотники атаковали три спиртзавода в двух российских регионах. По словам губернатора Тульской области Дмитрия Миляева, дроны атаковали помещения Ефремовского спиртзавода и спиртзавода в поселке Лужковский Суворовского района.

Еще один завод, занимающийся переработкой сахаросодержащего сырья в различные виды спиртов, украинский дрон атаковал в городе Рассказово Тамбовской области.

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