Владелец одного из самых агрессивных Z-каналов разбился под Смоленском

Владелец одного из самых агрессивных Z-каналов разбился под Смоленском6
- 27.10.2024, 12:15
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Врачи готовят его к отправке в Москву.
Владелец канала «Readovka» Алексей Костылев попал в жесткое ДТП в Смоленской области. По предварительной информации, его готовятся перевозить в Москву бортом санавиации, пишет «База».
Согласно «Базе», Костылев разбился на квадроцикле — его выбросило из него в результате аварии.
Владельца издания «Readovka» доставили в областную больницу без сознания. Костылеву провели операцию. Врачи готовят его к отправке в Москву.