Владелец одного из самых агрессивных Z-каналов разбился под Смоленском 6 27.10.2024, 12:15

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Алексей Костылев

Врачи готовят его к отправке в Москву.

Владелец канала «Readovka» Алексей Костылев попал в жесткое ДТП в Смоленской области. По предварительной информации, его готовятся перевозить в Москву бортом санавиации, пишет «База».

Согласно «Базе», Костылев разбился на квадроцикле — его выбросило из него в результате аварии.

Владельца издания «Readovka» доставили в областную больницу без сознания. Костылеву провели операцию. Врачи готовят его к отправке в Москву.

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