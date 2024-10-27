Лукашенко ждет жесткий детокс 1 Телеграм-канал «День опричника»

27.10.2024, 12:22

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Диктатор ошалел.

Пустили козла в огород. Лукашенко, который еще больше изолирован от международной политики, чем Путин, ошалел от общения с таким количеством лидеров разных стран на саммите и начал выдавать базу: рулят в БРИКС Китай и Индия, а Россия так, на побегушках в тщетной попытке выбить себе выгодные контракты (Нарендра Моди, видимо, разочаровался в саммите, вот и уехал до его окончания).

Мало того, Лукашенко на свою голову в интервью ВВС раскритиковал саму идею переброски пехоты КНДР в помощь России, сказав, что «это приведет к эскалации», даст повод НАТО развернуть свои войска в Украине и вообще «не в характере Путина просить о таком чужие страны».

Чуем, Лукашенко ждет «жесткий детокс» от чрезмерной самостоятельности после отъезда гостей из Казани.

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