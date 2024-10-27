В ноябре у белорусов будет четыре выходных дня подряд

В ноябре у белорусов будет четыре выходных дня подряд1
- 27.10.2024, 12:59
О каких нюансах нужно знать работникам и нанимателям.
В Беларуси в ноябре будут длинные выходные — с 7-го по 10-е. При этом в следующем месяце одна из суббот окажется рабочей. «Зеркало» рассказало, что нужно знать нанимателям и работникам.
Напомним, 7 ноября, в четверг, в Беларуси будет выходным днем из-за Дня октябрьской революции. Рабочий день с 8 ноября (пятница) перенесли на 16 ноября (суббота). То есть белорусы будут отдыхать в ноябре четыре дня подряд — 7-е (четверг), 8-е (пятница), 9-е (суббота) и 10-е (воскресенье) — 4 дня.
Сколько всего дней беларусы будут работать в ноябре, а сколько — отдыхать
«Переносы рабочих дней распространяются только на работников, которые работают в режиме пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье», — уточняют в Минтруда.
Ноябрьские выходные повлияют на производственный календарь. Беларусы будут работать в следующем месяце 20 дней при пятидневной рабочей неделе, а отдыхать 10 дней (девять выходных и один праздничный). В прошлом году в ноябре было 21 рабочий день, а выходных — 9.
При этом расчетная норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит в следующем месяце 159 часов при «пятидневке» и 164 часов при «шестидневке».
Как оплачивается выходной и что будет, если работник будет на больничном 8 ноября
В Минтруда также уточняют: если 8 ноября приходится на служебную командировку или повышение квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку, то 16 ноября будет для этого человека рабочим днем. А если этот на 8 ноября приходится больничный, то 16 ноября — выходной.
Трудовым кодексом предусмотрено, что за каждый час работы в государственные
праздники, праздничные и выходные дни сверх зарплаты, которая начисляется за это время, производится доплата, уточняли ранее в Минтруда.
«Работникам со сдельной оплатой труда — не ниже сдельных расценок, работникам с повременной оплатой труда — не ниже часовых тарифных ставок (тарифных окладов), окладов, — отмечают в ведомстве. — Конкретный размер доплаты в бюджетных организациях и иных организациях, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, устанавливается
правительством, в иных организациях — трудовым договором и (или) локальным правовым актом».
За работу в сверхурочное время и выходные дни взамен доплаты с согласия работника может предоставляться другой неоплачиваемый день отдыха. При этом за часы работы в сверхурочное время один неоплачиваемый день отдыха предоставляется из расчета 8-часового рабочего дня (один день отдыха за 8 часов работы в сверхурочное время).