В ноябре у белорусов будет четыре выходных дня подряд 1 27.10.2024, 12:59

О каких нюансах нужно знать работникам и нанимателям.

В Беларуси в ноябре будут длинные выходные — с 7-го по 10-е. При этом в следующем месяце одна из суббот окажется рабочей. «Зеркало» рассказало, что нужно знать нанимателям и работникам.

Напомним, 7 ноября, в четверг, в Беларуси будет выходным днем из-за Дня октябрьской революции. Рабочий день с 8 ноября (пятница) перенесли на 16 ноября (суббота). То есть белорусы будут отдыхать в ноябре четыре дня подряд — 7-е (четверг), 8-е (пятница), 9-е (суббота) и 10-е (воскресенье) — 4 дня.

Сколько всего дней беларусы будут работать в ноябре, а сколько — отдыхать

«Переносы рабочих дней распространяются только на работников, которые работают в режиме пятидневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье», — уточняют в Минтруда.

Ноябрьские выходные повлияют на производственный календарь. Беларусы будут работать в следующем месяце 20 дней при пятидневной рабочей неделе, а отдыхать 10 дней (девять выходных и один праздничный). В прошлом году в ноябре было 21 рабочий день, а выходных — 9.

При этом расчетная норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит в следующем месяце 159 часов при «пятидневке» и 164 часов при «шестидневке».

Как оплачивается выходной и что будет, если работник будет на больничном 8 ноября

В Минтруда также уточняют: если 8 ноября приходится на служебную командировку или повышение квалификации, профессиональную подготовку и переподготовку, то 16 ноября будет для этого человека рабочим днем. А если этот на 8 ноября приходится больничный, то 16 ноября — выходной.

Трудовым кодексом предусмотрено, что за каждый час работы в государственные

праздники, праздничные и выходные дни сверх зарплаты, которая начисляется за это время, производится доплата, уточняли ранее в Минтруда.

«Работникам со сдельной оплатой труда — не ниже сдельных расценок, работникам с повременной оплатой труда — не ниже часовых тарифных ставок (тарифных окладов), окладов, — отмечают в ведомстве. — Конкретный размер доплаты в бюджетных организациях и иных организациях, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций, устанавливается

правительством, в иных организациях — трудовым договором и (или) локальным правовым актом».

За работу в сверхурочное время и выходные дни взамен доплаты с согласия работника может предоставляться другой неоплачиваемый день отдыха. При этом за часы работы в сверхурочное время один неоплачиваемый день отдыха предоставляется из расчета 8-часового рабочего дня (один день отдыха за 8 часов работы в сверхурочное время).

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