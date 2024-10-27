Выжившие морпехи 155-й бригады РФ сдались в плен ВСУ в Курской области 1 27.10.2024, 13:07

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Украинские десантники разбили штурмовую группу врага.

Бойцы разведывательного подразделения 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВС Украины уничтожили в бою, который состоялся на территории Курской области, штурмовую группу 155-й отдельной бригады морской пехоты тихоокеанского флота РФ.

Об этом командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины сообщило в соцсети, обнародовав соответствующее видео, передает Цензор.НЕТ.

«Только двое из россиян умеют пользоваться мозгами - они захотели спасти свою жизнь и сдались в плен. Им сразу оказали медицинскую помощь. Только те, кто добровольно сдался, сохранили жизнь, остальных оккупантов перемололи в бою десантники!», - добавили в публикации.

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