Радость шпаны Телеграм-канал «СерпомПо»

27.10.2024, 13:14

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Россию это не спасет.

Кое-кто из пропагандистов радуется итогам выборов в Грузии. Но с точки зрения стратегии, положения, в которое загнали Россию Путин и его группа, эти результаты не значат ничего. Как и противоположные результаты выборов в Молдове. Хороший, кстати, пример. Сопоставьте. Сложите.

Что от этого? Наметится прорыв в плотине санкций? Иванишвили и его марионетка Кобахидзе напялят каски и наконец-то тронутся воевать за Путина, разом прорвав оборону «недруга»? Грузия войдет в состав России?

Радость всякой пропагандистской шпаны показательна для понимания, что такое «высшая политика» в исполнении верхушки.

Цепляться за мифы, создавать имитации (БРИКС, ОДКБ, остатки СНГ), рисовать выдуманную картину мира, радуясь «победам». И надеяться, надеяться на чудо, что удастся соскочить, тянуть и тянуть время, высасывая из подпавшей под власть случайных людей страны людей, ресурсы, заколачивать путь в будущее. Вот и вся их жизнь.

Проиграл бы Иванишвили, народившийся в колыбели российских олигархических 90-х, ничего бы для России не поменялось.

Телеграм-канал «СерпомПо»

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