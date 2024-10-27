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В «белорусской Швейцарии» продают недорогую дачу с собственным прудом

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  • 27.10.2024, 13:23
  • 1,490
В «белорусской Швейцарии» продают недорогую дачу с собственным прудом

Совсем рядом с Минском.

Для того чтобы отдохнуть на этой даче, вам не придется далеко ехать. Уютный дом со всеми удобствами располагается всего в 18 километрах от Минска. Дача уже обставлена мебелью, тут есть все удобства и даже свой пруд с рыбой! А еще покупателям подарят массажное кресло — для релакса по вечерам, пишет realt.by.

Располагается дача в садовом товариществе «Веснянка-2». Это — Минский район, Логойское направление. От МКАД — 18 километров. СТ находится рядом с Острошицком Городком, и у дачников есть возможность пользоваться всей инфраструктурой населенного пункта. К тому же, рядом с самими дачами есть магазин, где можно купить самое необходимое.

Здесь продается дом 2014 года постройки. Общая площадь коттеджа составляет 76 квадратных метров.

Дом состоит из кухни-гостиной, двух спален и открытой террасы с интересными видами. Все комнаты на даче уже обставлены мебелью. Бонусом для новых жильцов станет массажное кресло, которое поможет расслабиться после напряженного дня.

От большинства дачных построек дом в «Веснянке-2» отличается большими окнами, высокими потолками и качественной отделкой. Все необходимые удобства тут также присутствуют.

Отопление в доме — электрическое, канализация — местная, вода — скважина.

Дача стоит на участке площадью в 9 соток. Территория у дома — ухоженная, есть зеленые насаждения и газон.

А еще на этой даче есть собственный пруд, в котором (судя по фото) неплохо ловится рыба.

Стоит отметить, что дом располагается в живописном уголке Минщины, который за красивые пейзажи называют «белорусской Швейцарией». Холмистая местность, лес, река и горнолыжные курорты поблизости делают эти места привлекательными как для жизни, так и отдыха.

Стоимость дачи — 80 тысяч долларов.

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