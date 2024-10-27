Xiaomi отправила «на пенсию» сразу пять смартфонов 27.10.2024, 13:45

Они больше никогда не обновятся.

Xiaomi обновила список EOS (End of Support), в который попадают устройства, которые больше не будут получать никаких обновлений. На этот раз китайская компания отправила «на пенсию» пять смартфонов и один планшет.

Устройства Xiaomi, которые стали раритетами:

Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+

Xiaomi Redmi 10 (2022)

Xiaomi Redmi Note 10 JE

POCO X3 GT

Xiaomi Pad 5.

Все эти аппараты больше не будут получать новые версии MIUI и HyperOS, а также важные патчи безопасности, которые защищают от новых уязвимостей. Это значит, что пользоваться ими теперь будет небезопасно, особенно ввиду распространенности всякого рода вирусов и эксплойтов в экосистеме Android.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com