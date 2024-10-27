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Xiaomi отправила «на пенсию» сразу пять смартфонов

  • 27.10.2024, 13:45
Xiaomi отправила «на пенсию» сразу пять смартфонов

Они больше никогда не обновятся.

Xiaomi обновила список EOS (End of Support), в который попадают устройства, которые больше не будут получать никаких обновлений. На этот раз китайская компания отправила «на пенсию» пять смартфонов и один планшет.

Устройства Xiaomi, которые стали раритетами:

Xiaomi Redmi Note 11 Pro

Xiaomi Redmi Note 11 Pro+

Xiaomi Redmi 10 (2022)

Xiaomi Redmi Note 10 JE

POCO X3 GT

Xiaomi Pad 5.

Все эти аппараты больше не будут получать новые версии MIUI и HyperOS, а также важные патчи безопасности, которые защищают от новых уязвимостей. Это значит, что пользоваться ими теперь будет небезопасно, особенно ввиду распространенности всякого рода вирусов и эксплойтов в экосистеме Android.

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