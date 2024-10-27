Xiaomi отправила «на пенсию» сразу пять смартфонов
- 27.10.2024, 13:45
Они больше никогда не обновятся.
Xiaomi обновила список EOS (End of Support), в который попадают устройства, которые больше не будут получать никаких обновлений. На этот раз китайская компания отправила «на пенсию» пять смартфонов и один планшет.
Устройства Xiaomi, которые стали раритетами:
Xiaomi Redmi Note 11 Pro
Xiaomi Redmi Note 11 Pro+
Xiaomi Redmi 10 (2022)
Xiaomi Redmi Note 10 JE
POCO X3 GT
Xiaomi Pad 5.
Все эти аппараты больше не будут получать новые версии MIUI и HyperOS, а также важные патчи безопасности, которые защищают от новых уязвимостей. Это значит, что пользоваться ими теперь будет небезопасно, особенно ввиду распространенности всякого рода вирусов и эксплойтов в экосистеме Android.