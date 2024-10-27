«От Путина можно ожидать всего» 27.10.2024, 14:00

Глава МИД Финляндии высказалась о поддержке Украины.

В МИД Финляндии призвали больше помогать Украине в войне. В министерстве считают, что глава Кремля Владимир Путин понимает только язык силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен.

«Я готова ожидать от Путина всего. Нам пора повзрослеть. Путин - диктатор, который понимает только силу», - сказала она.

По словам Валтонен, основной упор на данный момент Кремль делает на распространение дезинформации для снижения уровня поддержки Украины.

«Никто не желает мира больше, чем Украина. Но если кто-то думает, что можно остановить войну, прекратив поставки оружия, я могу сказать только одно: это не приведет к окончанию войны, это приведет к концу Украины», - уточнила она.

По мнению министра, на данный момент главными мишенями для РФ в рамках гибридной войны с Западом являются Германия и Франция.

Кроме того, как считает глава МИД Финляндии, в будущем странам ЕС нужно будет тратить на оборону больше, чем членам НАТО с целью в два процента от ВВП.

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