«От Путина можно ожидать всего»
- 27.10.2024, 14:00
Глава МИД Финляндии высказалась о поддержке Украины.
В МИД Финляндии призвали больше помогать Украине в войне. В министерстве считают, что глава Кремля Владимир Путин понимает только язык силы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Финляндии Элины Валтонен.
«Я готова ожидать от Путина всего. Нам пора повзрослеть. Путин - диктатор, который понимает только силу», - сказала она.
По словам Валтонен, основной упор на данный момент Кремль делает на распространение дезинформации для снижения уровня поддержки Украины.
«Никто не желает мира больше, чем Украина. Но если кто-то думает, что можно остановить войну, прекратив поставки оружия, я могу сказать только одно: это не приведет к окончанию войны, это приведет к концу Украины», - уточнила она.
По мнению министра, на данный момент главными мишенями для РФ в рамках гибридной войны с Западом являются Германия и Франция.
Кроме того, как считает глава МИД Финляндии, в будущем странам ЕС нужно будет тратить на оборону больше, чем членам НАТО с целью в два процента от ВВП.