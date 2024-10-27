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Можно ли получить в Беларуси водительские права, если был пациентом психотерапевта?

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  • 27.10.2024, 14:08
  • 2,372
Можно ли получить в Беларуси водительские права, если был пациентом психотерапевта?

Не все так просто.

Получение справок о здоровье для водителей давно поставлено на поток. Однако иногда стандартная схема не работает. Издание «Смартпресс» выяснило, в каких ситуациях в выдаче водительской справки могут отказать.

Обратишься к психотерапевту — не разрешат водить авто?

Читательница Ирина решила сдать на права и сесть за руль в довольно зрелом возрасте. Она пошла по стандартному пути: автошкола — поликлиника — медкомиссия. Вопросов к женщине не возникло.

Однако в самом конце медкомиссии ей сказали: справку пока не выдадут.

— Мы сделали запрос и выяснили, что вы обращались к психотерапевту, — пояснили в поликлинике. — Принесите, пожалуйста, документ, подтверждающий, что вы не состоите на учете.

Психотерапевта Ирина действительно посещала: после родов, как она сама отмечает, «жизнь дала трещину», и у нее были все признаки послеродовой депрессии, что подтвердил и специалист. Беседы, таблетки («Обычные антидепрессанты — их все пьют»), а спустя несколько лет — редкие обращения к уже знакомому специалисту («Доктор, на меня так много навалилось сейчас!»). Кто знал, что забота о своем ментальном здоровье может стать проблемой?

Психотерапевт, увидев запрос из поликлиники спецмедосмотров, замотал головой: нет, невозможно, я такую справку не дам.

— На вас ведь заводилась карточка, а значит, вы стояли на учете. И вас никто с него не снимал. Могу лишь предложить прийти через год-полтора: тогда я смогу подтвердить, что вы вышли в ремиссию. А комиссия, возможно, рассмотрит ваш случай индивидуально и выдаст допуск.

«Если не обращались больше года, карточка уйдет в архив»

Правомерны ли такие отказы? Что должно быть записано в вашей медицинской карточке, чтобы вас признали негодным к вождению автомобиля? «Смартпресс» узнал у врача-психотерапевта Валерии Евдокимовой.

— Ситуация с допуском к вождению транспортных средств упростилась в 2022 году: именно тогда в Беларуси вышло новое постановление Минздрава, в котором уточнялись диагнозы, при которых запрещалось получение прав. В основном это самые тяжелые диагнозы и расстройства личности. Такие пациенты как раз и попадают на диспансерный учет, и имеют определенные ограничения в повседневной жизни, — поясняет Валерия.

Исходя из этого постановления, у состоящих на учете пациентов изымаются водительские права. А вот за людьми, которые обращаются к врачу-психотерапевту, такого серьезного наблюдения не устанавливается. Например, если вы обратились к психотерапевту 1 раз — и больше не пришли.

Через год ваша медицинская документация уйдёт в архив. Никто вас не будет искать, звонить вам и приглашать на прием. Все происходит исключительно добровольно.

Что касается ситуации Ирины: Валерия утверждает, что отказ психотерапевта был не совсем правомерен.

— До 2022-го диагноз «Послеродовая депрессия» входил в перечень ограничений по вождению, однако сейчас по закону пациенты, которые наблюдаются у психотерапевтов и не имеют серьезных патологий, могут водить авто. Для оценки рисков, а также возможных ограничений может быть созвана врачебно-консультативная комиссия.

Продолжение истории Ирины: справку выдали, но лишь на год

После отказа в снятии с учета, Ирина обратилась в городской клинический психдиспансер. Там нашей героине объяснили: нужно идти на ВКК, но решение о назначении комиссии должен принимать лечащий врач — тот самый психотерапевт, у которого женщина лечилась. Он по итогу все же согласился собрать «консилиум». Но предупредил: сначала надо пройти психологическое тестирование (ряд задач на внимание, логику, концентрацию и т.д.).

День Х и сама комиссия прошли для Ирины без потрясений. Врачи сообщили, что никаких противопоказаний к вождению они не увидели, задали несколько общих вопросов о ситуации, которая побудила обратиться к психотерапевту, и о желании сесть за руль. И выписали справку — «Здоров. Годен». Правда, с ограничением: сроком на 1 год и с запретом водить специальный транспорт. Проще говоря: спустя 12 месяцев, придется еще раз прийти на ВКК и подтвердить свое право на вождение, поскольку, согласно заключению лечащего психотерапевта, депрессивное состояние может возвращаться.

Что в итоге?

Врач-психотерапевт Валерия Евдокимова уверяет: пациентам врачей-психотерапевтов, реальным и потенциальным, нет смысла беспокоиться о том, что обращение к специалисту негативно отразится на них в дальнейшем.

— Считается, что лучше идти в частный медицинский центр — ведь он не передает никаких сведений в государственные учреждения, и это успокаивает. Но и в государственных учреждениях работает анонимный прием. Важно помнить: люди чаще страдают не из-за последствий обращения за помощью, а из-за того, что эту помощь вовремя не оказали. И не бояться обращаться к психотерапевту.

Перед первым визитом доктор рекомендует составить список вопросов к специалисту.

— Например, какой у меня диагноз, смогу ли я водить машину, какие могут быть побочные эффекты от лекарств, которые мне назначают, на какие сферы жизни мое состояние повлияет и т.д. Это совершенно нормально! Речь о вашем здоровье — и вы имеете право задавать даже самые «глупые» вопросы.

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