В Литве проходит второй тур выборов в Сейм 27.10.2024, 14:22

В первом туре были избраны 78 из 141 парламентария.

В Литве проходит второй тур выборов в Сейм. Избирательные участки работают с 7:00 до 20:00. Граждане Литвы завершают формирование состава 14-го Сейма — девятого парламента с момента восстановления независимости в 1990 году.

В первом туре были избраны 78 из 141 парламентария. В воскресенье по одномандатным округам избираются оставшиеся 63 депутата. В восьми округах повторное голосование не проводится, так как там кандидаты были избраны в первом туре.

В списках избирателей зарегистрировано свыше 2 миллионов граждан Литвы. Во втором туре победителем становится кандидат с наибольшим числом голосов в одномандатном округе, вне зависимости от явки, принявших участие в голосовании. В случае равенства голосов побеждает кандидат, набравший больше голосов в первом туре.

В день выборов действует запрет на агитацию, который вступил в силу за семь часов до начала голосования.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com