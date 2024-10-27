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В Литве проходит второй тур выборов в Сейм

  • 27.10.2024, 14:22
В Литве проходит второй тур выборов в Сейм

В первом туре были избраны 78 из 141 парламентария.

В Литве проходит второй тур выборов в Сейм. Избирательные участки работают с 7:00 до 20:00. Граждане Литвы завершают формирование состава 14-го Сейма — девятого парламента с момента восстановления независимости в 1990 году.

В первом туре были избраны 78 из 141 парламентария. В воскресенье по одномандатным округам избираются оставшиеся 63 депутата. В восьми округах повторное голосование не проводится, так как там кандидаты были избраны в первом туре.

В списках избирателей зарегистрировано свыше 2 миллионов граждан Литвы. Во втором туре победителем становится кандидат с наибольшим числом голосов в одномандатном округе, вне зависимости от явки, принявших участие в голосовании. В случае равенства голосов побеждает кандидат, набравший больше голосов в первом туре.

В день выборов действует запрет на агитацию, который вступил в силу за семь часов до начала голосования.

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