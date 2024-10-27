На фабрике «Слодыч» рассказали, когда в продаже может появиться белорусский аналог Mamba

На фабрике «Слодыч» рассказали, когда в продаже может появиться белорусский аналог Mamba2
- 27.10.2024, 14:30
В этом году ждать не нужно.
Белорусский аналог конфет «Мамба», который будут производить в филиале «Слодыча» в горпоселке Ивенец Воложинского района, в продаже может появиться в январе 2025 года. Об этом сообщает газета «Рэспублiка» со ссылкой на гендиректора этой кондитерской фабрики Александра Нечая.
25 октября в филиале фабрики «Слодыч» в Ивенце открыли новую линию по производству «импортозамещающей продукции» — мягкой карамели.
Ранее в «Белгоспищепроме» заявляли, что в Ивенце будут производить белорусскую альтернативу конфетам «Мамба». При этом Александр Нечай отмечал, что не хочет называть эти сладости аналогом известного бренда, и утверждал, что «тренд такой создался, и стараемся удовлетворить предпочтения покупателя».
«И в то же время посмотрите: нет однозначной копии известных продуктов. Например, копии «Киндер-сюрприза» я ни одной не видел, ни одной успешной копии «Сникерса» или «Твикса». Все, кто пробовал сделать что-то подобное, провалились. Поэтому не хочу называть нашу конфету аналогом Mamba. Мы будем производить белорусскую мягкую карамель бренда Frumi. Для выбора названия проводили фокус-группу, которая помогла определить самое удачное среди нескольких вариантов», — отмечал ранее гендиректор «Слодыча».
Гендиректор «Слодыча» считает, что реклама новой сладости не очень и нужна (здесь важно отметить, что на рынок выведут замену и так разрекламированного продукта. — Прим. ред.). Он похвастался, что реклама не потребовалась и конфете Jelly Bubba — «на тот момент аналог «Бешеной пчелки». То есть замене известной украинской конфеты производства Roshen.