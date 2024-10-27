«Над каждым взводом КНДР будут стоять три российских командира»4
- 27.10.2024, 14:37
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Военных из Северной Кореи готовят к штурму Мартыновки в Курской области.
Войска КНДР будут задействованы в боях в Курской области уже в ближайшее время. Россияне не планируют «перемешивать» северокорейцев с ВС РФ, их бросят на фронт в составе отдельных подразделений.
Такой информацией 27 октября поделился украинский военный обозреватель Роман Бочкала. По его данным, солдаты КНДР будут служить в батальоне «К». Планируется их непосредственное участие в боевых действиях.
«Будут выполнять задачи группами по 30 человек. Их обеспечат оружием, боеприпасами и сухпайками. А еще — переводчиками», — рассказал Бочкала.
Он уточнил, что над каждым взводом КНДР будет стоять 3 российских командира из состава 810-й бригады морской пехоты ВС РФ.
Они уже приступили к изучению основных команд на корейском языке, например, фраз: «Убейте всех» и «Идите вперед».
Помимо этого, по данным Бочкалы, северокорейцы налаживают взаимодействие с 11-й бригадой ВС России. Вероятно, их бросят на штурм Мартыновки в Курской области.