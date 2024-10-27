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«Над каждым взводом КНДР будут стоять три российских командира»

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  • 27.10.2024, 14:37
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«Над каждым взводом КНДР будут стоять три российских командира»

Военных из Северной Кореи готовят к штурму Мартыновки в Курской области.

Войска КНДР будут задействованы в боях в Курской области уже в ближайшее время. Россияне не планируют «перемешивать» северокорейцев с ВС РФ, их бросят на фронт в составе отдельных подразделений.

Такой информацией 27 октября поделился украинский военный обозреватель Роман Бочкала. По его данным, солдаты КНДР будут служить в батальоне «К». Планируется их непосредственное участие в боевых действиях.

«Будут выполнять задачи группами по 30 человек. Их обеспечат оружием, боеприпасами и сухпайками. А еще — переводчиками», — рассказал Бочкала.

Он уточнил, что над каждым взводом КНДР будет стоять 3 российских командира из состава 810-й бригады морской пехоты ВС РФ.

Они уже приступили к изучению основных команд на корейском языке, например, фраз: «Убейте всех» и «Идите вперед».

Помимо этого, по данным Бочкалы, северокорейцы налаживают взаимодействие с 11-й бригадой ВС России. Вероятно, их бросят на штурм Мартыновки в Курской области.

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