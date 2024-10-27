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Дениса Ивашина снова могли отправить в ШИЗО

  • 27.10.2024, 14:46
Дениса Ивашина снова могли отправить в ШИЗО
Денис Ивашин

Писем от политзаключенного журналиста не было с 13 октября.

По неподтвержденной информации политзаключенный журналист Денис Ивашин снова помещен в штрафной изолятор, сообщает его жена Ольга Ивашина. По ее словам, писем от мужа не было с 13 октября.

«Поэтому мы предполагаем, что примерно с этого времени он находится в ШИЗО. Точные сроки этого дополнительного наказания нам неизвестны, но надеемся, что оно закончится как можно скорее и Денис напишет нам», — написала она.

Денис Ивашин – гродненский журналист, известный своими расследованиями о влиянии «русского мира» на Беларусь и Сирию; скандальной застройке в Куропатах, а также о переходе бывших украинских беркутовцев в силовые структуры Беларуси.

14 сентября 2022 года за якобы «вмешательство в деятельность сотрудника внутренних дел» и «измену государству» приговорен к 13 годам и 1 месяцу колонии в условиях усиленного режима.

С июня 2023 года содержится в жодинской тюрьме.

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