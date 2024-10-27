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«Барселона» разгромила «Реал» в «Эль-Класико»

  • 27.10.2024, 14:54
«Барселона» разгромила «Реал» в «Эль-Класико»

Роберт Левандовский оформил дубль.

Завершился матч 11-го тура испанской Примеры, в котором встретились мадридский «Реал» и каталонская «Барселона», передает Championat.

Команды играли на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступал Хосе Санчес Мартинес. Стартовый свисток прозвучал в 00:00 по времени Астаны. Гости одержали разгромную победу со счетом 4:0.

На 54-й минуте нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский вывел свою команду вперед. На 56-й минуте Левандовский оформил дубль и удвоил преимущество «Барселоны». На 78-й минуте матча вингер гостей Ламин Ямаль отправил третий мяч в ворота «Реала». На 84-й минуте Рафинья забил четвертый мяч каталонцев.

После 11 сыгранных матчей в испанской Примере мадридский клуб набрал 24 очка и занимает второе место в турнирной таблице. «Барселона» заработала 30 очков и располагается на первой строчке.

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