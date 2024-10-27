В Санкт-Петербурге белорусский автобус МАЗ стал причиной серьезного ДТП 27.10.2024, 15:18

Пострадали 10 человек, среди них двое детей.

В Санкт-Петербурге белорусский автобус МАЗ стал причиной серьезного ДТП.

В ДТП, которое произошло на площади Восстания, пострадали 10 человек, среди них двое детей.

Водитель автобуса поворачивал на перекрестке налево, когда столкнулся сначала с другим автобусом, а потом с двумя автомобилями.

Пострадали 10 человек, среди них двое детей. Семь человек в состоянии средней тяжести доставили в больницы, пишет «Фонтанка».

По предварительной информации издания, у водителя МАЗа перед аварией резко ухудшилось самочувствие.

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