В Санкт-Петербурге белорусский автобус МАЗ стал причиной серьезного ДТП
- 27.10.2024, 15:18
Пострадали 10 человек, среди них двое детей.
В Санкт-Петербурге белорусский автобус МАЗ стал причиной серьезного ДТП.
В ДТП, которое произошло на площади Восстания, пострадали 10 человек, среди них двое детей.
Водитель автобуса поворачивал на перекрестке налево, когда столкнулся сначала с другим автобусом, а потом с двумя автомобилями.
Пострадали 10 человек, среди них двое детей. Семь человек в состоянии средней тяжести доставили в больницы, пишет «Фонтанка».
По предварительной информации издания, у водителя МАЗа перед аварией резко ухудшилось самочувствие.