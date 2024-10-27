Еще две оппозиционные партии в Грузии не признавали результаты выборов
- 27.10.2024, 15:25
И призывали к «умным протестам».
Оппозиционная партия «Гахария - за Грузию» и коалиция «Лело» не признали результаты парламентских выборов в Грузии. Оппозиционеры призывали к «умным протестам».
Об этом сообщает «Эхо Кавказа».
«Факт, о котором можно однозначно сказать - Иванишвили подавил свободу граждан Грузии. И те опубликованные выборы, те результаты, не отражающие свободы грузинского народа. К сожалению, это не произошло вчера и не произошло за один день», - заявил бывший премьер и партии «Гахария - за Грузию» Георгий Гахария.
По его словам, системный характер имели устрашение избирателей, подкуп, манипуляции с удостоверениями личности, давление и устрашение государственных служащих и социально незащищенных лиц.
Гахария призвал к «умным формам протеста», которые будут направлены на защиту выбора грузин.
Лидер партии «Лело» и коалиции «Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе также заявил, что отказывается признавать результаты выборов.
«Выборы тотально сфальсифицированы. Они присвоили голоса людей и готовят страну для России. Не получится! С этой фальсификацией я не соглашусь и не могу согласиться... никогда», - заявил оппозиционер.
Ранее оппозиционные «Коалиция за перемены», «Единство - Национальное движение» и «Сильная Грузия» заявили, что не признают результатов выборов. Часть оппозиционеров анонсировала проведение акций протеста.