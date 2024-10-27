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Еще две оппозиционные партии в Грузии не признавали результаты выборов

  • 27.10.2024, 15:25
Еще две оппозиционные партии в Грузии не признавали результаты выборов

И призывали к «умным протестам».

Оппозиционная партия «Гахария - за Грузию» и коалиция «Лело» не признали результаты парламентских выборов в Грузии. Оппозиционеры призывали к «умным протестам».

Об этом сообщает «Эхо Кавказа».

«Факт, о котором можно однозначно сказать - Иванишвили подавил свободу граждан Грузии. И те опубликованные выборы, те результаты, не отражающие свободы грузинского народа. К сожалению, это не произошло вчера и не произошло за один день», - заявил бывший премьер и партии «Гахария - за Грузию» Георгий Гахария.

По его словам, системный характер имели устрашение избирателей, подкуп, манипуляции с удостоверениями личности, давление и устрашение государственных служащих и социально незащищенных лиц.

Гахария призвал к «умным формам протеста», которые будут направлены на защиту выбора грузин.

Лидер партии «Лело» и коалиции «Сильная Грузия» Мамука Хазарадзе также заявил, что отказывается признавать результаты выборов.

«Выборы тотально сфальсифицированы. Они присвоили голоса людей и готовят страну для России. Не получится! С этой фальсификацией я не соглашусь и не могу согласиться... никогда», - заявил оппозиционер.

Ранее оппозиционные «Коалиция за перемены», «Единство - Национальное движение» и «Сильная Грузия» заявили, что не признают результатов выборов. Часть оппозиционеров анонсировала проведение акций протеста.

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