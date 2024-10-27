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В Беларусь залетели как минимум два «шахеда»

  • 27.10.2024, 15:33
В Беларусь залетели как минимум два «шахеда»

Один из них пропал.

Минувшей ночью в Беларусь из Украины залетели минимум 2 российских «шахеда», сообщает мониторинговая группа «Беларускi Гаюн». По информации ресурса, один из них пропал.

«Первый прошел по «коридору» Славутич-Чернобыль в 00:34-00:44. Еще один зашел в 00:36 в районе Лоева и держал северо-западный курс. Известно, что дрон улетел вглубь страны и пропал. Это же подтверждают и Воздушные силы ВСУ, по информации которых один БпЛА улетел в направлении Беларуси. Помимо этого, ещё минимум 2 «шахеда» держали курс в направлении Беларуси, двигаясь в районе Овруча и Припяти в 00:39 и 02:05. Однако зашли ли они далее в Беларусь — неизвестно», — говорится в сообщении.

По данным проекта, на протяжении ночи дежурная авиация ВВС Беларуси не поднималась.

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