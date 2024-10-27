Украинский флаг над Севастополем 1 Андрей Пионтковский

27.10.2024, 15:40

Андрей Пионтковский

Запад щелчком пальцев может обеспечить победу Украины.

Вот уже почти три года на глазах всего «цивилизованного мира» Украина, истекая кровью, в одиночку героически защищает благополучный гедонистический Запад от нашествия варваров 21-го века намеренных этот самый Запад унизить и уничтожить. Все эти три года внутри администрации США и западного политикума в целом продолжается дискуссия на тему, что является целью Запада в русско-украинской войне – Победа Украины или не-поражение Украины.

Наиболее распространенным в этой дискуссии становится уже даже не тезис, а постоянное заклинание: «Самое главное для нас предотвратить эскалацию конфликта, ни в коем случае не допустить перерастания его в региональную войну».

И это жалкое блеянье продолжается, когда смертельные враги Запада – тиранические режимы России, Ирана, КНДР и стоящего за ними Китая давно уже развязали против него мировую войну. (Кстати, с личной санкции генсека ООН). Как воодушевился в последние дни военный преступник Путин, только что получивший доступ к практически неограниченному (тьмы и тьмы) мобилизационному зомби-ресурсу блоковских азиатов с раскосыми и жадными глазами, готовых жечь города и мясо белых братьев жарить.

Корейская эскалация Путина это inflection point в ходе 4-ой мировой войны (напоминающий китайскую эскалацию Сталина в ходе 3-ей мировой в октябре 1950-го). Реакция на нее Запада, Свободного Мира (если за этими громкими фасадами еще что-то стоит) определит и исход войны и ход истории 21-го века.

Но сначала несколько замечаний о характере российско-украинской войны. Структура этой войны – динамическая суперпозиция двух очень разных войн. Первая – это классическая война на истощение вдоль тысячекилометровой линии соприкосновения сторон, в которой Россия теоретически обладает преимуществом в силу своего большего мобилизационного потенциала и традиционно меньшей в российском обществе ценности человеческой жизни. А теперь еще подключился и корейский фактор.

Но у российской военной машины есть ареал крайней уязвимости. Это Крымский полуостров. Схватка за него и есть, как сказал бы Карл фон Клаузевиц, психологический центр тяжести всей российско-украинской войны. И в этой второй компоненте войны Украина уже продемонстрировала свое очевидное превосходство. Не обладая ни флотом, ни современной авиацией, Украина выкинула из Севастополя Черноморский флот РФ и ежедневно уничтожает военные объекты РФ на всей территории полуострова.

Сценарий победы Украины прозрачен и логичен:

Запад отказывается от самой нелепой красной линии, наложенной им на себя – требования чтобы современные западные самолеты, предоставляемые Украине, пилотировались исключительно пилотами с украинскими паспортами. Во-первых, это губительное самоограничение уже затянуло на 2 года ход разрушительной для Украины войны.

Во-вторых, если продолжать ему тупо следовать, мы в лучшем случае получим 30-40 разрозненных самолетов, которые не станут game changer в этой битве.

Для решающего перелома нужны полторы сотни и не просто индивидуальных самолетов, а слаженные подразделения не обязательно американских F-16, но возможно и французских Mirages, британских Typhoons, шведских Gripens.

Тогда под угрозой неминуемого дистанционного уничтожения окажется вся российская военная группировка, а не только флот покинет Крым.

Украинский флаг над Севастополем будет означать катастрофическое поражение России, и политическую, как минимум, смерть кремлевского упыря.

Этот План Победы поддерживают Франция и Великая Британия, двухпартийное большинство и в уходящем, и в избираемом 5 ноября Конгрессе США.

Но на него не готов Президент Байден, Мr. «Лишь бы не было войны!». Харрис каждый уходящий день теряет шансы дистанцироваться от Байдена в украинском вопросе (хотя бы потребовать отменить ограничения на удары вглубь России) и завоевать тем самым голоса значительного кластера колеблющихся проукраинских республиканцев. Ничего хорошего не сулят Украине и интенции, озвучиваемые Трампом и Вэнсом.

Ночь на 26 октября над Ираном показала, что ордынская система ПВО на поколения войн уступает современной западной авиации. Запад щелчком пальцев может обеспечить Победу Украины, экзистенциально необходимую ему самому, Но он заставляет Украину пролить еще реки крови ради этой общей Победы, На этом героическом пути, однако, могут просто закончиться украинцы.

6 ноября, когда прояснится ситуация в США, коллективный Запад и прежде всего американская администрация должны принять стратегическое решение.

Либо Украина получает авиационную армаду и освобождает Крым, либо Украине придется соглашаться на предложение Китая и Бразилии о прекращении огня на линии соприкосновения сторон и начале переговоров с Россией. Потому что без авиации, в классической войне на истощение, положение Украины будет только ухудшаться.

Ключевое слово в этой формуле «переговоры». О чем хочет переговариваться Путин хорошо известно – уничтожение украинской государственности превращение территориального образования со столицей в Киеве (который ему не удалось взять ни за 7, ни за 1007 дней) в российский протекторат. Достигается эта цель, по замыслу военного преступника, ключевым пунктом соглашения гарантирующим полную беззащитность Украины перед новым витком агрессии Московии – «Украина отказывается на все времена от вступления в НАТО».

По всем других вопросам, в том числе территориальным, Путин, как он на днях заявил, готов к серьезным компромиссам. Действительно, для этого широкого человека не так уж важно, будет ли та или иная украинская область принадлежать непосредственно Московии или подчиненному ей протекторату.

Вот почему Украине и Западу, соглашаясь на инициативу Китая и Бразилии, необходимо еще на берегу до начала любых переговоров недвусмысленно отвергнуть путинскую хотелку юридически и фактически.

Лучший способ это сделать – НАТО немедленно направляет Украине официальное приглашение вступить в блок. Это важнейший процедурный шаг, через который проходит каждый аппликант, после которого процесс вступления становится практически необратимым.

Что касается уровня подготовленности Украины к вступлению к НАТО, то Украина единственное в мире государство за всю 75-летнюю историю НАТО, которое уже несколько лет выполняет за НАТО именно ту функцию, ради которой это самое НАТО и было создано – истребление азиопской орды, рвущейся в цивилизованную Европу.

Но, скажете вы, Путин при таком повороте событий откажется от инициативы Китая и Бразилии.

Никакие временные территориальные приобретения не смягчат его фундаментального поражения: Украина (пусть пока не в 100% составе) навсегда уходит на Запад – в НАТО и ЕС. Царь автоматически становится для русского Z-быдла ненастоящим.

Хорошо, откажется, а что же он сделает? Привезет несколько десятков тысяч полубезумных корейцев и пойдет во главе их жечь города и мясо белых братьев жарить?

Думаю, что в этом случае «белые братья» в Белом Доме, не станут дожидаться буквальной реализации блоковского пророчества и решатся, наконец, на отправку в Украину экипажей западных летчиков-«добровольцев».

P.S. На недавнем саммите G4 в Берлине обсуждался подобный круг вопросов. Источник утверждает, что в ходе встречи выяснилось, что 25 из 32 стран НАТО выступают и за немедленное официальное приглашение Украины в НАТО и за отправку западных пилотов. Решающим против был голос США. В ходе оживленной дискуссии США смягчили свою позицию.

Их представитель дал понять, что в случае победы Харрис он согласится с натовским большинством по обоим вопросам. Почему же только в случае победы Харрис, господин нынешний Президент? В случае победы Трампа Вы тем более остаетесь в течение двух с лишним месяцев полновластным хозяином Белого Дома.

И на Вас остается огромная историческая ответственность принять необратимые и обязующие следующего Президента решения, гарантирующие Победу Свободного Мира над Империей абсолютного зла.

Более того у Вас будет возможность законодательно закрепить эти решения голосованием нового состава Конгресса, который соберется 9 января и в котором сохранится устойчивое двухпартийное проукраинское и произраильское большинство.

И уверяю Вас, в будущих википедиях страничка Joseph Robinette Biden Jr. будет на 90% посвящена двум последним месяцам Вашей длиннющей политической карьеры.

Андрей Пионтковский, kasparov.ru

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