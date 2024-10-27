закрыть
27 октября 2024, воскресенье, 15:57
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Самый известный пророссийский журналист Латвии сбежал в Беларусь

  • 27.10.2024, 15:48
Самый известный пророссийский журналист Латвии сбежал в Беларусь
Юрий Алексеев

При обыске в доме пропагандиста были найдены патроны для пистолета.

Латвийский журналист Юрий Алексеев бежал в Беларусь. Об этом рассказал корреспондент RT Алексей Стефанов, передает «Наша Ніва».

«С вечера храню эту радостную новость, но уже можно — сам Юра перестал скрывать», — написал Стефанов.

По словам Стефанова, Алексеев не спал три ночи — готовился к бегству.

«Вчера утром вышел из квартиры в Риге, добрался на перекладных до Вильнюса, купил билет на автобус до Минска и, волнуясь, прошел границу», — рассказывает о пути Алеексева его коллега. — Сейчас Юра в Минске у друзей. Выспался и приходит в себя».

Юрий Алексеев — один из самых известных русскоязычных журналистов Латвии. С 1990 года он работал главным редактором в ряде деловых изданий.

Потом был главным редактором сайта Imhoclub.lv. Служба госбезопасности Латвии в своем ежегодном отчете указывала, что сайт «играет определенную роль в укреплении российского информационного влияния в Латвии», а ее источники финансирования находятся в России.

Расследованием его дела в ноябре 2017 года занялась Служба государственной безопасности. По ее данным, с октября 2016 года по декабрь 2017 года Алексеев неоднократно публиковал комментарии, разжигающие межнациональную рознь.

Во время обысков в его доме, как сообщала спецслужба, были найдены патроны для пистолета, а также носители информации с детской порнографией.

В октябре 2021 года суд приговорил его к году и двум месяцам тюрьмы. Алексеева обвинили в разжигании межнациональной розни, хранении детской порнографии и боеприпасов.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пожизненно бункерный
Пожизненно бункерный Ирина Халип
Самолет Лукашенко ждет катастрофа
Самолет Лукашенко ждет катастрофа Роман Свитан
Логика предыдущих лет полностью опрокинута
Логика предыдущих лет полностью опрокинута Андрей Санников
Вы только посмотрите на Путина
Вы только посмотрите на Путина Петр Олещук