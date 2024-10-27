Самый известный пророссийский журналист Латвии сбежал в Беларусь 27.10.2024, 15:48

Юрий Алексеев

При обыске в доме пропагандиста были найдены патроны для пистолета.

Латвийский журналист Юрий Алексеев бежал в Беларусь. Об этом рассказал корреспондент RT Алексей Стефанов, передает «Наша Ніва».

«С вечера храню эту радостную новость, но уже можно — сам Юра перестал скрывать», — написал Стефанов.

По словам Стефанова, Алексеев не спал три ночи — готовился к бегству.

«Вчера утром вышел из квартиры в Риге, добрался на перекладных до Вильнюса, купил билет на автобус до Минска и, волнуясь, прошел границу», — рассказывает о пути Алеексева его коллега. — Сейчас Юра в Минске у друзей. Выспался и приходит в себя».

Юрий Алексеев — один из самых известных русскоязычных журналистов Латвии. С 1990 года он работал главным редактором в ряде деловых изданий.

Потом был главным редактором сайта Imhoclub.lv. Служба госбезопасности Латвии в своем ежегодном отчете указывала, что сайт «играет определенную роль в укреплении российского информационного влияния в Латвии», а ее источники финансирования находятся в России.

Расследованием его дела в ноябре 2017 года занялась Служба государственной безопасности. По ее данным, с октября 2016 года по декабрь 2017 года Алексеев неоднократно публиковал комментарии, разжигающие межнациональную рознь.

Во время обысков в его доме, как сообщала спецслужба, были найдены патроны для пистолета, а также носители информации с детской порнографией.

В октябре 2021 года суд приговорил его к году и двум месяцам тюрьмы. Алексеева обвинили в разжигании межнациональной розни, хранении детской порнографии и боеприпасов.

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