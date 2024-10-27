Левандовский дал комментарий после 4:0 с «Реалом» 27.10.2024, 15:55

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Роберт Левандовский

Фото: Getty Images

Польский нападающий «Барселоны» стал героем «эль класико».

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовский высказался об успехе команды в матче с мадридским «Реалом» (4:0).

36-летний поляк стал героем «эль класико», отметившись дублем.

Форвард «сине-гранатовых» открыл счет на 54-й минуте, а на 56-й забил вновь, на что у «сливочных» так и не нашлось ответа.

На 77-й минуте Ламин Ямаль довел преимущество гостей до крупного, а вскоре Рафинья установил на табло итоговый результат.

«Я очень рад. 4:0 на «Бернабеу», отличная победа. Впереди целая неделя [без матчей], чтобы насладиться этим. Сегодняшний результат поможет нам обрести уверенность, но сезон очень длинный – мы еще ничего не выиграли. Однако у нас есть представление о том, как играть. Мы проделали потрясающую работу на этой неделе», – цитирует (Barca Buzz) Левандовского.

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