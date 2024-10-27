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В Могилеве мужчина поругался с начальником и выместил злость на его автомобиле

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  • 27.10.2024, 16:04
  • 1,422
В Могилеве мужчина поругался с начальником и выместил злость на его автомобиле

Ущерб составил 1300 рублей.

В милицию Могилева обратился владелец автомобиля марки «Opel», сообщив о повреждении его машины. Как выяснилось, к инциденту был причастен 43-летний подчиненный заявителя.

В тот день владелец минивэна припарковал свой автомобиль рядом с офисом перед началом рабочего дня. Вскоре между ним и сотрудником возник конфликт из-за отказа последнего выполнять заданные поручения. В результате, проходя мимо машины своего начальника, 43-летний работник оставил царапины на кузове, используя бегунок от своего портфеля.

Для оценки причиненного ущерба была назначена экспертиза, которая установила, что стоимость восстановительных работ составила 1300 рублей.

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