В Могилеве мужчина поругался с начальником и выместил злость на его автомобиле

В Могилеве мужчина поругался с начальником и выместил злость на его автомобиле3
- 27.10.2024, 16:04
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Ущерб составил 1300 рублей.
В милицию Могилева обратился владелец автомобиля марки «Opel», сообщив о повреждении его машины. Как выяснилось, к инциденту был причастен 43-летний подчиненный заявителя.
В тот день владелец минивэна припарковал свой автомобиль рядом с офисом перед началом рабочего дня. Вскоре между ним и сотрудником возник конфликт из-за отказа последнего выполнять заданные поручения. В результате, проходя мимо машины своего начальника, 43-летний работник оставил царапины на кузове, используя бегунок от своего портфеля.
Для оценки причиненного ущерба была назначена экспертиза, которая установила, что стоимость восстановительных работ составила 1300 рублей.