А что бы было? Телеграм-канал «День опричника»

27.10.2024, 16:13

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Кремль не желает лишний раз напоминать гражданам о путинском позоре.

Власти попросили госСМИ не писать на тему принятия Госдумой законопроекта об ответственности за организацию и участие в вооруженном мятеже.

Похоже на то, что Кремль не желает лишний раз напоминать гражданам о путинском позоре прошлого лета и давать повод поразмыслить, «а что бы было, дойди наемники до Москвы?».

Смешно, конечно, учитывая, что теперь бухтят против Минобороны РФ изредка отдельные зэтники и военкоры. А публичной заменой иницитивному идиоту Евгению Пригожину стал... не особенно инициативный Апти Алаудинов. Который оправдывает шойговских коррупционеров: это не они виноваты, просто люди такие, безотказные, а их подставили, предложив взятки.

Кремль может спать спокойно, с таким «фронтовым ньюсмейкером» мятежа не сваришь.

Телеграм-канал «День опричника»

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