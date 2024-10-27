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ВСУ уничтожили большую колонну танков и БМП оккупантов

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  • 27.10.2024, 16:32
  • 2,130
ВСУ уничтожили большую колонну танков и БМП оккупантов

Поражено около двадцати единиц вражеской техники.

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили большую штурмовую бронетанковую колонну российских захватчиков на Времевском выступе, западнее Угледара в Донецкой области.

После своевременного обнаружения колонны, состоящей из нескольких десятков танков (в том числе с противоминными тралами), боевых машин пехоты и бронетранспортеров, украинским операторам дронов-камикадзе и артиллеристам удалось поразить около двадцати единиц вражеской техники.

«Количество уничтоженной пехоты трудно подсчитать», — об этом на официальной странице в социальной сети «Фейсбук» сообщила служба связей с общественностью отдельной президентской бригады Вооруженных сил Украины имени гетмана Богдана Хмельницкого.

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