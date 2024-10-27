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Экс-посол Грузии в США: Иванишвили выбрал путь Лукашенко

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  • 27.10.2024, 16:39
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Экс-посол Грузии в США: Иванишвили выбрал путь Лукашенко
Бидзина Иванишвили

«Грузинская мечта» сфальсифицировала выборы.

Ни у кого накануне парламентских выборов в Грузии не было ожидания, что Бидзина Иванишвили и правящая партия Грузии передадут власть демократическим путем. В обществе убеждены, что «Грузинская мечта» сфальсифицировала выборы. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сегодня, 27 октября, сказал вице-президент НПО «Атлантический совет Грузии», экс-посол Грузии в США Бату Кутелия

«То, что состоялось [в Грузии], нельзя назвать выборами. Это был какой-то процесс, чтобы легитимизировать себя российскому олигарху Иванишвили и государство, которое он присвоил. В Грузии на сегодняшний день — авторитаризм. А в авторитарных системах не проводят нормальные выборы. Так что ожидания, что они покинут власть или отдадут ее демократическим путем, по-моему, ни у кого не было. Или если у кого-то и было, они просто себя обманывали», — сказал спикер. 

Кутелия уверен, что власти Грузии идут по пути авторитаризма и не собираются ничего менять. 

«Как и ожидалось, Иванишвили выбрал путь Мадуро. Или Лукашенко, можете назвать другие авторитарные режимы, они очень похожи друг на друга. Но реально, и это общее мнение в грузинском обществе, как и за границей среди наших партнеров, «Грузинская мечта» сфальсифицировала весь процесс выборов», — отметил спикер. 

По его словам, там, где они не могли сфальсифицировать результаты, как раз и отразились реальные рейтинги правящей партии.

«Они не смогли сфальсифицировать результаты на избирательных округах за границей, начиная с Америки и заканчивая Азией. Там «Грузинская мечта» получила где-то в районе 15% голосов. Это и есть реальный рейтинг этой партии, которая правит в стране неформально путем такой системы, например, как есть в России у Путина. Это какой-то микс коррупции, клептократии и авторитарных методов, когда насилием стараются управлять сообществом», — резюмировал гость эфира.

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