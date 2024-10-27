Экс-посол Грузии в США: Иванишвили выбрал путь Лукашенко 4 27.10.2024, 16:39

3,422

Бидзина Иванишвили

«Грузинская мечта» сфальсифицировала выборы.

Ни у кого накануне парламентских выборов в Грузии не было ожидания, что Бидзина Иванишвили и правящая партия Грузии передадут власть демократическим путем. В обществе убеждены, что «Грузинская мечта» сфальсифицировала выборы. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сегодня, 27 октября, сказал вице-президент НПО «Атлантический совет Грузии», экс-посол Грузии в США Бату Кутелия.

«То, что состоялось [в Грузии], нельзя назвать выборами. Это был какой-то процесс, чтобы легитимизировать себя российскому олигарху Иванишвили и государство, которое он присвоил. В Грузии на сегодняшний день — авторитаризм. А в авторитарных системах не проводят нормальные выборы. Так что ожидания, что они покинут власть или отдадут ее демократическим путем, по-моему, ни у кого не было. Или если у кого-то и было, они просто себя обманывали», — сказал спикер.

Кутелия уверен, что власти Грузии идут по пути авторитаризма и не собираются ничего менять.

«Как и ожидалось, Иванишвили выбрал путь Мадуро. Или Лукашенко, можете назвать другие авторитарные режимы, они очень похожи друг на друга. Но реально, и это общее мнение в грузинском обществе, как и за границей среди наших партнеров, «Грузинская мечта» сфальсифицировала весь процесс выборов», — отметил спикер.

По его словам, там, где они не могли сфальсифицировать результаты, как раз и отразились реальные рейтинги правящей партии.

«Они не смогли сфальсифицировать результаты на избирательных округах за границей, начиная с Америки и заканчивая Азией. Там «Грузинская мечта» получила где-то в районе 15% голосов. Это и есть реальный рейтинг этой партии, которая правит в стране неформально путем такой системы, например, как есть в России у Путина. Это какой-то микс коррупции, клептократии и авторитарных методов, когда насилием стараются управлять сообществом», — резюмировал гость эфира.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com