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На выезде из Беларуси в Польшу опять «коллапс»

  • 27.10.2024, 17:01
  • 1,012
На выезде из Беларуси в Польшу опять «коллапс»

Образовалась рекордная очередь.

На границе между Беларусью и Польшей образовалась рекордная очередь легковых автомобилей. Согласно данным мониторинга Госпогранкомитета, на 00:00 27 октября в пункте пропуска «Брест» (польская сторона — «Тересполь») ожидали выезда 1360 легковушек и 50 автобусов. К 16:00 количество легковых автомобилей уменьшилось до 1300, в то время как число автобусов увеличилось до 75.

Некоторые перевозчики уже уведомили своих клиентов о возможных изменениях в расписании. Например, автобусный рейс Варшава — Минск (АС 5278−7), который должен был отправиться из польской столицы 27 октября в 12:00, будет выезжать с опозданием в 17:00 из-за длительного прохождения границы.

«Пассажиры с билетами на 16.30 могут воспользоваться поездкой при наличии свободных мест», — сообщили в компании.

Другой рейс Варшава — Минск также не следовал по расписанию. Пассажиры, планировавшие выезд в 7:00, теперь должны ожидать отправления в 14:00 по той же причине.

В чатах, посвященных пересечению границы, пользователи отмечают, что время ожидания значительно увеличилось.

На других участках белорусской границы ситуация остается спокойной. В пункте пропуска «Бенякони» на выезд в Литву ожидают всего 10 автомобилей, а в «Григоровщине» на выезд в Латвию — 35.

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