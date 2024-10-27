На выезде из Беларуси в Польшу опять «коллапс» 27.10.2024, 17:01

1,012

Образовалась рекордная очередь.

На границе между Беларусью и Польшей образовалась рекордная очередь легковых автомобилей. Согласно данным мониторинга Госпогранкомитета, на 00:00 27 октября в пункте пропуска «Брест» (польская сторона — «Тересполь») ожидали выезда 1360 легковушек и 50 автобусов. К 16:00 количество легковых автомобилей уменьшилось до 1300, в то время как число автобусов увеличилось до 75.

Некоторые перевозчики уже уведомили своих клиентов о возможных изменениях в расписании. Например, автобусный рейс Варшава — Минск (АС 5278−7), который должен был отправиться из польской столицы 27 октября в 12:00, будет выезжать с опозданием в 17:00 из-за длительного прохождения границы.

«Пассажиры с билетами на 16.30 могут воспользоваться поездкой при наличии свободных мест», — сообщили в компании.

Другой рейс Варшава — Минск также не следовал по расписанию. Пассажиры, планировавшие выезд в 7:00, теперь должны ожидать отправления в 14:00 по той же причине.

В чатах, посвященных пересечению границы, пользователи отмечают, что время ожидания значительно увеличилось.

На других участках белорусской границы ситуация остается спокойной. В пункте пропуска «Бенякони» на выезд в Литву ожидают всего 10 автомобилей, а в «Григоровщине» на выезд в Латвию — 35.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com