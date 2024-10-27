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AP: Израиль нанес удары по секретным военным базам Ирана

  • 27.10.2024, 17:14
AP: Израиль нанес удары по секретным военным базам Ирана

Опубликованы спутниковые снимки.

26 октября в результате израильской атаки на Иран были повреждены объекты на двух секретных военных базах, расположенных к юго-востоку от Тегерана. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, проанализированные агентством Associated Press.

Среди поврежденных объектов оказались здания на иранской военной базе Парчин, где, по подозрению Международного агентства по атомной энергии, в прошлом проводились испытания взрывчатых веществ, потенциально используемых для создания ядерного оружия. Иран настаивает на том, что его ядерная программа имеет исключительно мирный характер, однако МАГАТЭ, западные разведывательные службы и другие источники полагают, что до 2003 года в Тегеране действовала активная программа по разработке ядерного арсенала.

Кроме того, повреждения были зафиксированы и на соседней базе Ходжир, где, по мнению аналитиков, могут находиться подземные тоннели и производственные мощности для ракет. Иранские военные не подтвердили информацию о повреждениях на этих базах, однако сообщили о гибели четырех иранских солдат, задействованных в системе противовоздушной обороны.

Ранее издание The New York Times, ссылаясь на источники среди иранских и израильских чиновников, сообщило, что в результате атак Израиля были уничтожены системы противовоздушной обороны, защищавшие важные нефтеперерабатывающие и нефтехимические заводы, а также крупное газовое месторождение и порт на юге Ирана. Издание Axios добавило, что в результате израильской операции был выведен из строя ключевой элемент иранской программы по разработке баллистических ракет.

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