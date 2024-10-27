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В Гродно поставили рекорд по количеству купленных квартир

  • 27.10.2024, 17:23
В Гродно поставили рекорд по количеству купленных квартир

При этом средняя стоимость квадратного метра снизилась.

В Гродно в сентябре 2024 года купили 455 квартир — это самый высокий показатель с января 2023. При этом средняя стоимость квадратного метра снизилась, сообщает Realt.by. Анализ основан на данных Национального кадастрового агентства.

Самые популярные квартиры — двухкомнатные

В сентябре в Гродно заключили 455 сделок купли-продажи — это на 64,9% больше, чем в августе и на 71% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

Среди проданных квартир наибольшей популярностью пользовались двухкомнатные — 43% от всех сделок. Доля проданных однокомнатных квартир составила 29,2%, трехкомнатных — 25,9%.

За месяц цены квартир упали более чем на 10%

Средняя цена квадратного метра в Гродно за месяц снизилась на 10,9% и составила $ 685. Это на 0,6% выше, чем в сентябре прошлого года.

Средняя цена квадратного метра однокомнатных квартир в продаже составляет $ 727 — это на 14,4% меньше, чем в августе. Метр в двухкомнатной квартире обойдется в $ 681, что на 8,8% меньше, чем месяц назад. Трехкомнатные квартиры потеряли в цене 7,1% и сейчас их средняя стоимость составляет $ 681.

Резкое падение стоимости квадратного метра в однушках связано с большой долей сделок в новом готовом доме на Фолюше. Там продаются квартиры со свободной планировкой: они классифицируются как однокомнатные вне зависимости от площади. Это искусственно влияет на понижение средней цены однушек по всему городу.

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